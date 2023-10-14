王毅談以巴局勢：以色列有建國權利　巴勒斯坦同樣有建國權利

撰文：房伊媚
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中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅10月13日稱，以色列有建國的權利，巴勒斯坦同樣有建國的權利。他又問到「以色列人得到生存的保障，巴勒斯坦人的生存誰來關心？」

他在第十二輪中歐高級別戰略對話會上指，以色列的民族已經不在世界上顛沛流離，「巴勒斯坦民族何時才能重返家園？」他指這個世界存在各種不公，而對巴勒斯坦的不公已經延宕大半個世紀，承接幾代人的痛苦，不能再繼續下去。

他稱中方譴責一切傷害平民的行為，也反對任何違反國際法的針對當前的嚴峻形勢。他指中方認為當務之急，第一是盡快的停火之戰，阻止戰火無限擴大，避免局勢進一步惡化；第二是遵守國際人道法，全力保障平民安全，盡快開闢人道救援的通道，防止發生嚴重的人道主義災難；第三是有關各國都應該保持冷靜克制，秉持客觀公正，推動衝突降級，避免對地區和國際安全穩定造成更大的衝擊；第四，聯合國應該為解決巴勒斯坦問題發揮應有作用，安理會應當承擔重要的責任，盡快形成國際共識，拿出實際的舉措。

中國外長王毅10月13日在北京同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）舉行第十二輪中歐高階戰略對話（中國外交部）

王毅表示，解決問題的方案就是兩國方案，剛才歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）也重申這一點，那就是建立起獨立的巴勒斯坦國，這樣才能實現巴勒斯坦和以色列的和平共存，才能實現阿拉伯和猶太兩大民族的和諧共處。他稱兩國方案完全落地，中東地區才能迎來真正的和平，以色列也才能獲得持久的安全，推進兩國方案的正確路徑就是盡快的恢復和談，各類促談機制都應該為此發揮積極的作用。

他稱中國政府的中東問題特使將於近期訪問地區的有關國家，為推動停火直報局勢降溫作出積極的努力，同時中方也呼籲在聯合國的主導之下，盡快的召開更加權威，更有影響和更大範圍的國際和會，凝聚國際維和的共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面公正和持久的解決。

他說巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，是當今世界不斷被撕開的傷痕，這問題的根源在於巴勒斯坦獨立建國的夙願遲遲未能實現，在於巴勒斯坦人民遭受的歷史不公一直沒有能夠得到糾正。

他指中方正同有關各方展開溝通，中方將積極的參與聯合國安理會的緊急的磋商，敦促聯合國為緩和衝突發揮它應有的作用。中方也支持聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）剛剛提出的關於保護平民的緊急的呼籲，中方還想通過聯合國渠道，繼續向加沙地帶（Gaza Strip）以及巴勒斯坦民族權力機構提供緊急的援到援助。

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