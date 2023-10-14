以巴衝突｜中國駐聯合國代表：籲以色列停止懲罰加沙民眾

中國常駐聯合國代表張軍大使10月13日稱，呼籲以色列認真傾聽國際社會和聯合國秘書長呼籲，停止對加沙（Gaza）民眾的集體懲罰，避免人為加劇人道災難。



他在聯合國安理會緊急磋商中，針對當前嚴峻的以巴局勢闡述中方立場，呼籲作出一切努力，推動盡快實現停火，防止發生更嚴重的人道災難。

他說中方對以色列對加沙實施全面封鎖、命令加沙北部民眾緊急撤離帶來的後果表示嚴重關切。他指以巴新一輪衝突造成大規模平民傷亡和人道危機，中方譴責一切針對平民的暴力和襲擊，反對一切違反國際法的做法。中方再次呼籲各方保持最大克制，支持作出一切努力，盡快實現停火，防止緊張局勢進一步升級，防止戰火進一步擴大外溢，對地區和國際安全造成更大衝擊。

張軍稱，武裝衝突中保護平民是國際人道法規定的紅線，無差別使用武力不可接受，巴勒斯坦和以色列平民都不應該成為攻擊的對象，聯合國工作人員和人道工作者安全必須得到保障。

他表示，中方支持就開闢加沙人道走廊展開積極討論，盡快達成可行安排，讚賞包括埃及在內的有關國家正在作出的努力。中方支持展開外交斡旋，保障被扣押人員人身安全和人道需求，並盡早得到釋放，平安回家。

他說解決以巴問題，軍事手段不是出路，以暴易暴只會陷入無休止的惡性循環，根本出路在於盡快恢復真正的和談，實現巴勒斯坦民族的正當權利，實現巴勒斯坦和以色列兩個國家和平共處。他指國際社會在展開危機管控的同時，必須堅持「兩國方案」的根本方向，推動凝聚更廣泛的共識，並為此制定時間表和路線圖。

他指聯合國有責任發揮應有作用，安理會必須體現擔當作為，為推動停火止戰、防止人道災難盡快形成共識，發出有力聲音，拿出實際舉措。