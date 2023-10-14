以巴衝突｜路透社攝影師疑死於以軍炮火　聯合國華府未提譴責

撰文：張子傑
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以色列與巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）爆發新一輪衝突，至今估計造成超過2000人喪生，當中包括10名傳媒工作者。一批路透社、法新社及半島電視台（Al-Jazeera）在黎巴嫩南部採訪時遭炮火擊中，1死6傷，目擊者指炮火來自以色列方向。白宮向死者家屬表達慰問，但未有譴責開火的一方。

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事件發生於10月13日，該批國際傳媒當時在黎巴嫩南部採訪以軍與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）交戰情況時，突然遭炮火擊中，其中路透社的攝影師阿卜杜拉（Issam Abdallah）當場身亡，他的兩名同僚，以及半島電視台和法新社四名記者亦受傷。

消息傳出後，路透社證實阿卜杜拉的死訊，稱正迫切收集更多資料、向區內當局合作，以及為他的家人和同僚提供支援。它其後引述另一名攝影師指，事發時有導彈由以色列方向發射。

以巴衝突：路透社攝影師阿卜杜拉10月13日在黎巴嫩南部殉職。圖為他去年4月14日於烏克蘭第聶伯羅一間臨時收容所採訪。 （REUTERS）

半島電視台駐黎巴嫩特派員則指出，該批記者當時有明顯標示為傳媒，但仍遭炮火直接擊中。該台的聲明批評事件是以軍「再次企圖向傳媒滅聲的攻擊」，無視國際安全標準，因此提出強烈譴責。

白宮發言人達頓（Olivia Dalton）就事件表態，稱向死者家屬送上慰問，希望傷者早日康復，並認為傳媒冒生命危險工作，而今次事件就是一次提醒。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）亦認為，阿卜杜拉因工殉職，稱很多記者為了報道真相而付出性命，並反映以巴衝突可能蔓延至黎巴嫩的巨大風險，但都未有提及追究責任一事。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）13日指出，以巴爆發新一輪衝突七天之內，至少11名記者喪生、2人失蹤、2人受傷。該組織提到，加沙地區持續有空襲，為傳媒工作帶來極大風險，同時強調記者都是平民，他們在危機時刻進行非常重要的工作，因此不應成為交戰各方的針對目標。

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