以巴衝突｜加沙人抉擇死於家園或永遠流亡　部份人網上發布遺囑

以色列軍方10月13日要求加沙地帶（Gaza Strip）北部居民撤離至加沙南部，以方14日更預告會猛烈攻擊居民已撤離的地區。美媒13日稱，加沙人須選擇冒着死亡的風險而留下來，或者選擇放棄家園並永遠流亡。部份人在網上發布遺囑。



加沙目前食物、藥物、水、電短缺，醫療系統瀕臨崩潰，居民更須決定是撤離家園，抑或冒死留下。以色列在加沙地帶上空向居民派傳單，上面印有地圖，內容是指示居民前往加沙南部。

《華爾街日報》13日稱，大批加沙居民帶着家當，開始以步行或坐車的方法前往南部。21歲學生阿姆拉（Rama Husain Abu Amra）身處加沙市一間醫院內，原本希望可在院內避難。但當她問醫生是否可讓自己留在院內時，醫生回答說：「我們無法做任何事。每個人都須對自己負責。」阿姆拉因此決定前往南部。

以巴衝突：以色列持續空襲加沙，圖為2023年10月14日在加沙地帶南部一名婦女神情激動（Reuters）

慈善機構Medical Aid for Palestinians的高級項目經理、加沙北部居民沙拉比（Mahmoud Shalabi）則選擇留下。他說：「我不會離開我的家。 我不會再成為難民。我已是巴勒斯坦難民。」

報道指，部份居民擔心自己會遭遇不測，因此在網上發布遺囑和遺言。