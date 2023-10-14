以巴衝突｜中國中東問題特使分別通話阿聯酋及歐盟代表

以色列與巴勒斯坦爆發戰事，中國政府中東問題特使翟雋10月13日分別與阿聯酋國務部長哈利法、歐盟中東和平進程特別代表庫普曼斯通電話。他談到對於衝突可能進一步擴大的前景，中方深感憂慮，呼籲各方避免事態進一步升級和蔓延。



中國外交部指，翟雋表示中方對當前巴以緊張局勢進一步惡化的前景深感憂慮，中方反對和譴責一切針對平民的襲擊。

他指巴以衝突循環往復，癥結是遲遲未能公正解決巴勒斯坦問題，國際社會和當事方必須以最大的緊迫感爲推進「兩國方案」作出切實努力，中方願同阿方保持溝通協調，推動衝突雙方保持克制，避免造成更多平民傷亡；推動國際社會形成合力，開展公正的調解斡旋，防止局勢進一步惡化升級；推動國際社會向巴勒斯坦人民提供人道支持，避免巴勒斯坦特別是加沙地區的人道主義危機惡化。

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中國外交部指，翟雋也跟歐盟中東和平進程特別代表庫普曼斯通電話。他表示中方對當前巴以衝突造成無辜平民傷亡感到痛心，反對和譴責一切針對平民的襲擊，當前地面形勢十分危險，對於衝突可能進一步擴大的前景，中方深感憂慮，呼籲各方避免事態進一步升級和蔓延。

他稱國際社會應當加大對巴勒斯坦人道主義援助，避免發生嚴重的人道主義災難，中方讚賞歐盟支持在「兩國方案」基礎上推動解決巴勒斯坦問題，支持歐盟繼續對巴勒斯坦提供人道援助，願繼續同歐盟保持溝通，共同推動局勢緩和降溫。