王毅布林肯通話談以巴衝突　倡美發揮建設作用　推動政治解決問題

中國外交部表示，中共中央政治局委員、外交部長王毅10月14日應約同美國國務卿布林肯通電話。王毅指中方將繼續根據中國國家主席習近平提出的基本原則來推動勸和促談，稱美方應切實發揮建設作用，推動問題盡快回到政治解決的軌道上。中方指，布林肯表示美方支持以「兩國方案」解決巴以問題。



外交部指，布林肯介紹正在訪問中東的情況以及美方對當前巴以衝突的立場。

王毅表示，巴以衝突不斷升級，面臨失控風險，中方反對一切傷害平民的行為，並譴責一切違反國際法的做法，中方認為維護自身安全不能以傷害無辜平民為代價，軍事手段沒有出路，以暴易暴只會造成惡性循環。

王毅指出，當務之急是盡快停火降溫，避免加劇人道災難；遵守國際人道法，開闢人道救援通道；支持聯合國凝聚國際共識、安理會發揮應有作用。

中國外長王毅2023年10月13日下午在北京會見訪華的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利後，兩人舉行記者會（Pool via REUTERS）

王毅強調解決巴勒斯坦問題的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以雙方和平共處，沒有阿拉伯和以色列兩個民族的和解，就沒有中東和平，中方呼籲盡快召開國際和會，推動廣泛共識。

王毅表示大國處理國際區域熱門議題時，應堅持客觀公正，保持冷靜克制，帶頭遵守國際法。中方將繼續根據習近平主席提出的基本原則來推動勸和促談，美方應切實發揮建設作用，推動問題盡快回到政治解決的軌道上。

中方指，布林肯表示美方支持以「兩國方案」解決巴以問題，支持聯合國為緩和局勢、提供人道救援發揮作用，願同中方加強溝通協調。

2023年8月3日美國國務卿布林肯於在美國紐約出席聯合國安理會會議後向媒體發表講話。（Reuters）

雙方也就中美關係簡要交換意見。王毅表示近期中美陸續進行一系列高層接觸，雙邊關係出現止跌企穩勢頭，受到兩國人民和國際社會歡迎，希望美方同中方相向而行，落實兩國元首峇厘島會晤共識，克服干擾、排除障礙，拉長正面清單，縮短負面清單，切實尊重中方核心利益和重大關切，推動中美關係回到穩定發展軌道。

布林肯表示美方願同中方一道，落實拜登總統和習近平主席峇里島會晤達成的重要共識，負責任地管理美中關係，推動美中關係保持穩定。