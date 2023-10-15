中國特使翟雋本週將訪中東推動和談

中國政府中東問題特使翟雋10月14日接受央視總台《藍廳觀察》記者採訪，就當前巴以局勢，闡述了中方立場。



呼籲盡快停火止暴

在同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利共見記者時，王毅外長提出了中方對當前巴以局勢的政策主張，就這些主張在當前形勢下的現實意義，翟雋表示，王毅外長指出了四個要點，就是停火止戰、避免人道災難、推動衝突降級、聯合國發揮應有作用。這些政策主張基於中方在巴以問題上停火止暴、勸和促談、推動政治解決的一貫立場。

翟雋強調，中方一貫認為，武力從來不是解決問題之道，以暴易暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，給政治解決製造更多障礙。唯有儘快停火止暴、推動局勢降溫，才能給政治解決創造必要條件。

翟雋指出，截至10月14日，這輪衝突已經造成3200多人死亡，上萬人受傷，其中很多是婦女、兒童和老人。加沙地帶斷水、斷電、斷油，醫療系統崩潰，糧食嚴重不足，已有40多萬人流離失所。國際社會必須立即行動起來，敦促有關各方嚴格遵守國際人道法，儘快開闢人道救援通道，全力避免發生嚴重的人道主義災難。

目前，巴以衝突正在加速擴大，以色列和黎巴嫩邊境、以色列和敘利亞邊境也已發生武裝衝突，對地區和國際社會的外溢效應正在擴散。國際社會對此必須高度警惕，本着客觀公正的原則，合力管控局勢、避免形勢失控。

翟雋強調，聯合國在巴勒斯坦問題上有着不可替代的重要作用。聯合國是最有權威的國際機構，聯合國特別是安理會肩負着維護世界和平安全的責任。當代巴以問題就是從1947年聯合國分治決議開始的，巴勒斯坦問題解決的基礎離不開聯合國70多年來通過的各有關決議。中方作為安理會常任理事國，將一如既往支持聯合國牽頭開展斡旋、提供人道主義援助，推動局勢儘快降溫。

將同各方進一步協調

就巴以衝突的前景及中國將為衝突降溫、勸和促談所做努力，翟雋指出，當前，巴以衝突仍在持續升級，進一步擴大外溢的前景令人深感擔憂。巴勒斯坦問題的根源在於巴勒斯坦獨立建國的夙願遲遲未能實現，出路也在於建立獨立的巴勒斯坦國，就是落實「兩國方案」，實現巴以和平共處。王毅外長已經呼籲在聯合國主導下，儘快召開更加權威、更有影響、更大範圍的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

翟雋表示，本輪巴以衝突發生以來，中方一直在同有關各方溝通協調。這幾天，我同巴勒斯坦、以色列、埃及、沙特、阿聯酋等國家外交部負責人及聯合國中東和平進程特別協調員、歐盟中東和平進程特別代表、挪威中東和平進程特使通了電話，併集體會見了阿拉伯國家駐華使節和阿拉伯國家聯盟駐華代表處負責人。有關方面都希望推動停火止暴，譴責傷害平民的行為，呼籲避免發生人道主義災難，期待恢復中東和平進程。

翟雋說，下週，他將訪問中東地區有關國家，同各方進一步加強協調，大家工作的方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。

第一時間啟動領事保護應急機制

就在巴以衝突中，中國公民傷亡情況，及如何保障在巴以的中國公民的安全，翟雋表示，黨中央十分關心在巴以地區中國同胞的安危。按照黨中央部署，外交部在衝突爆發後第一時間啟動領事保護應急機制，協調開展在巴勒斯坦、以色列中國公民的安全保護工作，同他們建立聯繫，指導大家避險，儘可能向有困難的中國公民提供物資和心理支持。外交部和駐外外交機構已發佈安全提醒，呼籲大家「暫勿前往」衝突區，敦促有關方面採取有效措施，保障中國公民和機構安全。

翟雋說，中方有4名同胞不幸遇難，6名傷員正在當地醫院接受治療，2名人員失聯。中方正抓緊救治傷員，敦促外方全力搜救失聯人員，做好遇難者善後。

翟雋表示，當前仍有數名中國公民駐留巴勒斯坦加沙地帶。連日來，中方的駐外機構一直與他們保持密切聯繫，提供安全指引和關心幫扶，協助他們向加沙南部轉移，爭取儘快撤離至安全地區。

目前，在以色列的中國公民可按需搭乘商業航班回國或前往第三國。中方將繼續認真研判巴、以安全形勢，密切跟蹤空路、陸路開放情況和安全條件，盡全力為大家提供諮詢和協助。