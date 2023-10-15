以軍最後通牒　要求加沙居民當地15日下午1時前撤離｜持續更新

以巴局勢升溫，以色列軍方10月13日要求加沙（Gaza）北部民眾向南撤離，稱在當地進行軍事行動，打擊哈馬斯（Hamas）的軍事能力。這意味以巴衝突很大機會爆發地面戰，加沙地帶變成戰場。以方死亡人數逾1,300人，巴方逾2,300人。香港01彙整戰事相關最新消息如下：



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19:00 埃及表示正加強與國際聯繫以提供援助給加沙地帶，並拒絕推行拘逐巴勒斯坦人的政策。埃及強調國家安全是一道紅線。

18:33 教宗方濟各週日呼籲建立人道主義走廊，以幫助那些被圍困在加沙的居民，並再次呼籲哈馬斯釋放被扣押的人質。

18:31 以軍發出最後通牒，要求加沙居民在當地時間15日10時至下午1時期間，透過連通加沙南北的主路薩拉赫丁路（Salah-al-Deen）撤離，以軍承諾不會在期間襲擊這條人道主義走廊。

18:15 《以色列時報》報道，以色列國防軍發言人稱，為實現以色列安全目標，以軍將於「中東任何地方」展開行動。以軍已對加沙地帶發動多輪空襲，亦正對黎巴嫩邊境地區進行炮轟。

17:45 沙特阿拉伯王儲穆罕默德在會見美卿布林肯時強調，沙特拒絕以任何方式針對平民，或破壞對影響巴勒斯坦人生活的基礎設施和重大利益所在。他強調沙特希望在致力平息加沙緊張局勢與幫助解除對巴人圍困同時，加強溝通。

17:42 以色列常駐聯合國代表埃丹宣布斷絕與聯合國中東問題特使文內斯蘭的關係，直到後者譴責伊朗。俄新社報道，埃丹對文內斯蘭與伊朗外交部長阿卜杜拉希揚在黎巴嫩會晤表示憤怒。

17:30 黎巴嫩國家通訊社報道，以色列對黎以臨時邊界黎巴嫩一側的炮擊仍在持續，炮擊地點從埃塔沙阿巴鎮（Aita Al-Shaab）擴大至臨近的拉米亞（Ramia）鎮和雷米什（Rmish）鎮。

16:55 《耶路撒冷郵報》報道，以色列軍方宣布，將與黎巴嫩臨時邊界4公里範圍內的區域作為封閉軍事區，禁止民眾進入。以色列軍方還表示，作為行動的一部分，以軍故意破壞了該地區和加沙南部前線的GPS定位服務。

16:15 以色列軍方稱自10月7日以來至少有279名士兵喪生，已確認的加沙人質人數為126人。

16:00 以色列通訊部長稱，卡塔爾半島電視台煽動親哈馬斯言論，正尋求關閉半島電視台以色列分社。

15:53 美軍退役中將施瓦茨（Mark Schwarz）表示，以色列可能「幾天甚或幾個小時後」就會進行地面行動的最後準備。不過要消滅哈馬斯的軍事行動恐怕要花上「數周甚至數個月的時間」。

15:50 真主黨Al-Manar電視台表示，從黎巴嫩南部發射的一枚導彈擊中以色列什圖拉村。

15:44 以色列國防軍對加薩北部下達的全民撤離令屆滿後，15日再宣布開通一條由加薩北部往南部的撤離通道。以軍發言人敦促加薩北部居民必須撤往南部，以軍才會開始重大軍事行動。

15:33 以色列表示，黎巴嫩向以色列邊境村莊發動反裝甲導彈襲擊，最少造成四人傷亡。

15:24 以色列國防軍空軍在其社交媒體賬號公佈，以色列國防軍和以色列國家安全總局在14日夜間的空襲行動中打死一名哈馬斯指揮官蓋德拉（Billal al-Qedra）。以軍稱他指揮了上周末發生在以色列靠近加沙地帶的尼裏姆和尼爾奧茲社區的襲擊。

15:00 黎巴嫩真主黨副主席卡西姆（Naim Qassem）稱時機到就會和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯一起對抗以色列。伊朗也警告，倘以方發動地面行動，伊方會出手干預。

14:56 哈馬斯領導人哈尼亞發表講話，呼籲巴勒斯坦人不要離開加沙北部地帶，聲稱不可讓以色列佔領土地。

1425 以色列宣布已「準備擴大」在加沙的軍事行動，國防軍在網站上發表長文，暗示即將對哈馬斯施襲。

以軍稱將進行「海陸空綜合協調攻擊」，但沒有表明行動何時開始。而以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到Kibbutz Be'eri視察後，也表示「下一階段即將到來」。

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1341 美國記者赫什（Seymour Hersh）引述消息人士指，以色列計劃用聯合直接攻擊炸彈（JDAM）襲擊加沙城（Gaza City）。這會導致加沙城在15日或16日徹底毀滅。

1314 加沙衞生部：自10月7日上午以巴衝突升級以來，已有2,329名巴勒斯坦人死亡，9,714人受傷。

1310 一名以色列高級官員15日稱在以色列加強對該國南部加沙地帶的反擊之際，伊朗在敘利亞境內、或透過敘利亞部署武器，開闢第二條戰線。

以色列外交部戰略事務負責人扎（Joshua Zarka）是在回應社交媒體X一個談及如此情況的帖文時說，是他們伊朗人在做這樣的事。

1233 美卿布林育抵達沙特阿拉伯首都利雅德進行訪問，美國官員稱他將與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面，料將討論以巴局勢。會面料在香港時間今晚7時30分進行。

以巴戰爭：當地時間2023年10月14日，美國務卿布林肯結束在阿聯酋一天行程後抵達沙特阿拉伯利雅得，步出機艙時揮手致意。（Pool via Reuters）

1151 中國政府中東問題特使翟雋特使在接受中國環球電視網（CGTN）採訪時表示，巴勒斯坦問題的根源在於獨立建國的夙願一直沒有實現，所以出路在於落實兩國方案。他本週訪問中東，工作方向是協調各方停火止戰、保護平民、緩和局勢並推動和談。

1030 哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniya）發表電視講話，呼籲巴人不要離開加沙地帶北部。

1020 美國政府14日建議在加沙地區的美國公民，向南移動到與加沙與埃及接壤的邊境城鎮拉法市（Rafah），為邊境可能重新開作準備。

1000 以色列國防軍當地時間14日晚發聲明稱，已完成動員數十萬後備役，正準備對加沙實施更爲廣泛的地面軍事行動計劃，來擴大以軍攻勢，其中包括陸海空的聯合攻擊。

聲明稱，目前以軍已經完成在以色列境內的部隊部署，將加強針對下一階段軍事行動的準備，其中重點就是對加沙地帶發動地面行動。

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0900 伊朗外長阿卜杜拉希揚會見哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniya），這是以巴7日爆發衝突以來，伊朗官員和哈馬斯高層之間的首次會面。

0833 中國政府中東問題特使翟雋將訪問中東有關國家，他稱同各方進一步加強協調，大家工作的方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。

0630 以軍稱戈蘭高地遭敘利亞火箭襲擊、以方已發動反擊後，敘利亞國防部證實以色列襲擊了阿勒頗機場。

0500 中共中央政治局委員、外交部長王毅10月14日同沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）通電話期間稱，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加沙民眾的集體懲罰。

0345 美國總統拜登（Joe Biden）分別與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）通電話。

0145 以色列軍方發言人稱，北方部隊已做好全面準備。以軍還表示，哈馬斯正在阻止巴勒斯坦人撤離加沙地帶北部。

0130 以色列軍方表示，他們的部隊已在全國範圍內部署，提高下一階段戰爭的作戰準備，並「強調重大地面行動」。

0100 以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）表示，以色列正嘗試不陷入兩線戰爭，希望真主黨不會為黎巴嫩帶來實質上的毀滅。

0030 以軍宣布，正對加沙地帶哈馬斯的設施進行大規模打擊。

0001 美國國務院表示，美國政府正在鼓勵加沙內的美公民出發往南部，前往與埃及接壤的拉法過境點（Rafah Crossing）。

美國國務院發言人表示「我們已通知與我們聯繫的加沙內美國公民，如果他們評估安全，他們或希望靠近拉法過境點。」