普京：中國「一帶一路」沒有強迫而是提供機會

俄羅斯總統普京日前在莫斯科接受中央廣播電視總台《高端訪談》獨家專訪。普京稱「一帶一路」倡議是在多國想在全球舞台上合作的渴望，共建「一帶一路」倡議與俄羅斯關於發展歐亞經濟聯盟的設想完全契合，參與國將實現互惠互利。



普京表示，十年前，中國國家習近平主席提出共建『一帶一路』倡議。該倡議恰逢其時，並取得積極進展，因為該倡議旨在匯聚各國之力，實現共同發展的目標。該倡議是很好的，正確的頂層設計，倡議還在發展落實中。

普京說，「是的，我們看到有些人將其視為中國征服別人的企圖，但我們看到事實並非如此。我們看到的是合作的願望，所以我們歡迎習近平主席的這一倡議，願同中國一道共同努力，推進該倡議的實施。我們自身關於發展歐亞經濟聯盟的設想，例如，建設大歐亞，這些與中國的『一帶一路』倡議是完全契合的。」

圖為2023年3月21日，俄羅斯總統普京（右）與中國國家主席習近平（左）在克宮一同祝酒。（Reuters）

被問及「一帶一路」倡議為全球的發展帶來哪些改變時，普京稱，「在我看來中方所提出的合作理念主要優勢在於，在合作框架內，沒有人把任何東西強加給他人。所有工作都是在探索，不僅是尋求可接受的解決方案，也尋找各方為實現共同目標都可以接受的項目和方法。

「這就是現階段在中國國家習近平主席的領導下，中國與其他國家交往的獨特之處，沒有一方強加於另一方，沒有強迫，而是提供機會；而且即便出現困難，也總能積極找到解決方案，正如我剛才所說的那樣。在我看來，這就是習近平主席提出的共建『一帶一路』倡議與一些帶有殖民主義色彩的國家所推行的其他項目的區別。」普京說。