普京會出席中國舉辦的一帶一路論壇嗎？

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於10月17日至18日在北京舉行。在中國即將舉辦重要峰會的關口，俄羅斯宣佈俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）將於10月16日至18日訪問北京，並與中國外交部長王毅舉行會談。從時間上看，拉夫羅夫的日程與「一帶一路」高峰論壇高度重疊。

這不禁讓人疑惑，既然俄羅斯單獨宣佈了拉夫羅夫的訪問，那俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是否會參加「一帶一路」高峰論壇？

如果普京會出席論壇，拉夫羅夫作為跟隨領導人出訪的重要官員，無需俄羅斯外交部特意官宣其出訪行程。單獨官宣拉夫羅夫訪問行程是否意味着普京前往北京出席峰會一事另有隱情？

中國外交部發言人汪文斌10月11日在例行記者會上就普京是否會出席「一帶一路」國際合作高峰論壇表示，會適時發布消息。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫日前也表示，俄羅斯總統普京訪華的日期已經確定，克里姆林宮將在適當的時候通知日期。

王毅今年9月訪問俄羅斯受到普京（右）接見。（Pool via REUTERS）

普京收到訪華邀請並計劃於10月訪問中國，這是此前的俄羅斯官方釋放的公開訊息。俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫9月與中國外交部長王毅在莫斯科會面時表示：「我們期待着10月份，屆時俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平將在北京進行深入的雙邊會談。」

現如今距離峰會召開不到一周，普京是否出席論壇是尚待官宣還是普京沒有出席論壇計劃但有訪華的計劃？如果普京在論壇之後訪華，而拉夫羅夫的行程18日結束，不符合普京在中國時沒有外長陪同的外交慣例。

北京目前還沒有統一官宣會有哪些國家的領導人會出席「一帶一路」國際高峰論壇，不排除北京方面集中官宣相關訊息後才能確定普京是否出席論壇。

第一屆「一帶一路」國際合作高峰論壇2017年5月14日至15日在北京舉行。當時普京曾和聯合國秘書長古特雷斯以及中國國家主席習近平一道為論壇拉開帷幕。第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇2019年4月25日至27日在北京舉行，普京曾現場致辭。在俄烏衝突的當下，急需中國支持的普京，此前已經接受了第三屆峰會的邀請，因此缺席該論壇的可能性較小。如果普京不出席峰會，那將是重大事態。

由於不少國家在俄烏衝突上對俄羅斯持批評立場，北京舉辦峰會不少國家政要會否現場對普京出言不遜或者有一些外交抵制活動，未可知。普京是否還能像前兩屆論壇一樣在今年的論壇上擔當主賓角色，未可知。這些都可能是中俄考慮普京是否參與論壇以及多大程度參與論壇的考量因素。