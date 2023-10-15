哈馬斯突破「地表最強」以色列情報網　old-school做法其實最有效

以色列花了三年時間沿加沙走廊修建了一條長40英里（近65公里）、最先進的高科技安全屏障，上面裝有雷達和感應器，以偵測想悄無聲息對以色列發動襲擊的巴勒斯坦人入侵。但哈馬斯上周六用炸藥和推土機等簡易手法突破20英尺（約6.1公尺）高的隔離牆，大約1,000名哈馬斯戰士乘皮卡（農夫車）或徒步進入以色列南部發動攻擊。



《華爾街日報》評論，這說明以色列軍隊將重點轉向網路能力、情報搜集和先進武器，以及集中精力反擊恐怖襲擊，仍有其侷限性。以色列既有監視無人機、也擁有先進的鐵穹（Iron Dome）飛彈防禦系統，但哈馬斯發射多發短程低彈道火箭，讓以色列較難擊落。以軍被一場相對低技術含量的地面襲擊打了個措手不及。

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但突襲需緊鑼密鼓的策劃，並且對大量人員實施訓練，以色列情報網為何一無所覺？

根據彭博社，前美國國家情報總監Beth Sanner說，她懷疑哈馬斯採用了「非常老派」的方式躲過以色列情報單位，「從未以電子方式進行討論」。他們分成小組並單獨開會，每個小組都被指派負責不同的事，少有人了解如何集結執行通盤計劃。

退休的美國空軍上校Cedirc Leighton接受美媒訪問時也表示，儘管以色列層層監視加沙，用了攝影機、電波監測，還監聽電話線路，但哈馬斯有繞道的方法，「顯然擺脫現代通訊聯絡方式，回到十九世紀做的事：面對面的會議，使用傳令員，不用電話或手機」。

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Leighton還說，以色列沒掌握到突襲的情報，可能是像美國911事件一樣、沒能把點點滴滴連結起來，另一個可能則是以前有過太多次狼來了的假警報。

另外，熟悉美國情報的人士透露，多年來，哈馬斯擅長將武器藏在隧道或地底下。以色列屢次空襲地上建物也無濟於事。地道似乎有助於發動襲擊。以色列軍事分析家Eado Hecht說，以色列有2021年建成、裝了感應器的地下牆，哈馬斯沒有試圖往更下面挖掘，而是選擇挖到障礙物後出其不意地衝出來。

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哈馬斯的計劃也可能得益於其日益成熟的情報組織。根據Intelligence and National Security期刊2023年5月的研究，自2007年控制加沙以來，哈馬斯的情報能力愈來愈強。他們投入了大量資源觀察與以色列的邊境、派遣特工，並監聽以色列國防部隊的戰術通信，因此累積了有關以色列武器、訓練和軍隊部署的知識。

以色列已動員30萬預備役士兵，正為可能在加沙展開的大規模行動做準備，他們恐將捲入城市巷戰，不得不更依賴步兵和常規炮兵。

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