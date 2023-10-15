以色列促加沙巴人撤離逃難隊伍卻遭空襲　大火球吞噬汽車婦孺慘死

以危列要求身在巴勒斯坦加沙北部的人往南撤，稱保證其中2條撤離路線安全。豈料一滿載平民的車隊竟在此遇襲，至少70人死亡，其中大多數是婦孺。爆炸影片在網上流傳，這讓急於逃難的人更加恐懼。

▼影片將逃難車隊受襲的一刻定格：

以色列13日要求所有身在加沙地帶北部（瓦迪加扎河（Wadi Gaza）以北）的110萬人未來24小時內轉移至加沙南部。在期限屆滿後，以軍仍讓難民通過兩條路線南撤，並稱保證兩條路線安全。

社交媒體流傳一則影片，可見沿着加沙Salah Al-Deen Road錄製的現場影片中，發生一場致命的空襲。遭大火吞噬的汽車冒出滾滾濃煙，路上有數具遺體，包括數名年幼的兒童。

在北行方向道路也有人慘死。一部平板拖車附掛的貨車上，存放有包括單車在內的個人物品。

《華盛頓郵報》在持續更新的文章的說明，這則影片是沿着Salah Al-Deen路錄製，首先由開源情報研究人員Chris Osieck跟Gabòr Friesen作地理定位，《華郵》亦已就影片確認。

以軍回應事件稱：「不知這個地方發生過這樣的事件。我們沒有開火。我們不會配合哈馬斯的操縱。」