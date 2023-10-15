阿巴斯與拜登通話：絕不接受驅逐加沙居民

據巴勒斯坦官方通訊社瓦法社報道，當地時間10月14日晚間，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯與美國總統拜登進行通話。阿巴斯向拜登強調，驅逐加沙居民的行為是不可接受的，「兩國方案」是維護地區和平與安全的唯一途徑。



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阿巴斯（Mahmoud Abbas）在通話中表示，有必要在加沙地帶開闢一條緊急人道主義走廊，向加沙居民提供水、電力和燃料等基本物資和醫療用品。他敦促以色列停止對約旦河西岸城市、村莊和難民營的襲擊行為，停止入侵阿克薩清真寺，避免局勢進一步升級。

阿巴斯向拜登強調，不會接受將巴勒斯坦人驅逐出加沙地帶。他認為，基於具有國際合法性決議的「兩國方案」是維護地區和平與安全的唯一手段。為了實現這一目標，各方需要停止襲擊，在加沙地帶尊重國際人道主義法。

根據美國白宮網站發布的摘要，拜登在通話中譴責了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）發起的襲擊，承諾將會支持對加沙地帶的人道主義援助。拜登稱，美國政府正在與聯合國、埃及、約旦、以色列和其他國家合作，確保人道主義物資送達加沙平民。

半島電視台提到，阿巴斯13日在約旦首都安曼與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面時也曾強調，巴勒斯坦不會接受驅逐加沙居民，他要求儘快在加沙地帶建立人道主義走廊，防止出現人道主義災難。