波蘭大選　民調執政法律與公正黨些微領先

波蘭10月15日舉行大選。美聯社15日稱，民調結果顯示，波蘭執政法律與公正黨（PiS）些微領先，得票率會是最多，但或不足以成為國會多數。



是次選舉將選出波蘭眾議院（Sejm）460名議員，以及參議院100名議員，任期4年。

投票時間由當地時間15日上午7時至晚上9時（香港時間15日下午1時至16日凌晨3時）。約有2,900萬名合資格選民。

法律與公正黨自2015年起執政，其黨魁是現年74歲的波蘭副總理卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）。PiS自執政以來就收緊墮胎法，並在與白羅斯之間的邊境建造邊境牆，以阻止非法移民入境。PiS指會繼續實行反移民政策，並反對歐盟要求成員國分擔移民責任的計劃。

公民綱領黨（Civic Platform party）由66歲的歐洲理事會前主席、波蘭前總理圖斯克（Donald Tusk）領導，而公民綱領黨主導中間派聯盟「公民聯盟」（Civic Coalition，暫譯）。公民聯」主張恢復與歐盟的更強聯繫，並彌合執政黨在波蘭社會製造的裂痕。公民聯盟也指責政府侵蝕波蘭的法治，並承諾放寬墮胎法，以及令官媒擺脫政府的控制。