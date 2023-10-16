以巴衝突｜以軍已準備應對多條戰線　斥黎巴嫩真主黨加劇緊張局勢

以色列於黎巴嫩邊境持續有零星衝突，外界擔心緊張局勢進一步升級。以色列軍方最高發言人哈加里（Daniel Hagari）10月15日表明，以色列準備在兩條或更多條戰線上迎戰，直指伊朗支持的真主黨（Hezbollah）正加劇黎巴嫩邊境的緊張局勢，以阻礙以色列在加沙的進攻。



與此同時，聯合國駐黎巴嫩維和部隊表示，其位於黎巴嫩南部的總部遭到火箭襲擊，但仍正在查核從何處發射，沒有維和人員受傷，但指邊境衝突正在升級。



以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）15日表示，以色列沒有興趣在北部戰線發動戰爭，如果真主黨克制，以色列將維持邊境局勢現狀。「如果真主黨選擇戰爭道路，它將付出非常沉重的代價，非常沉重。」

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不過，真主黨表示已準備好與以色列作戰，不會因阿拉伯國家和外國要求其袖手而動搖。真主黨15日向接壤以色列的邊境哨站發射反坦克導彈，至少造成平民1死3傷。以色列軍方表示，已對黎巴嫩發動還擊，宣布黎巴嫩邊境4公里範圍內的區域，禁止平民進入。消息指出，以色列砲擊了黎巴嫩南部幾個地區。

哈馬斯武裝組織加薩姆旅（Izz ad-Din al-Qassam Brigades）15日也表示，從黎巴嫩向兩個以色列定居點發射了20枚火箭。

另外，針對路透社攝影師阿卜杜拉（Issam Abdallah）日前在黎巴嫩南部工作時，因遭遇以方砲擊死亡。黎巴嫩多個記者組織15日在首都貝魯特（Beirut）集會，對以色列作出抗議。