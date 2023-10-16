福島核污水｜跟進中國 俄羅斯限制進口日本魚類海產進口
日本8月24日開始讓福島核電站核污水排海後，俄羅斯食品安全監管部門9月26日稱考慮加入限制進口日本海產的行列，如今將付諸實行。
俄羅斯聯邦動植物衛生監督局（Rosselkhoznadzor）9月26日表示，加入中國對日本水產品實施限制的行列。
俄羅斯稱，這些限制是作為「預防措施」實施的，並將繼續實施，直到獲得提供全面資訊，表明海鮮是否安全。
在俄羅斯之前，中國海關總署2023年8月24日宣布，自8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。
日本東北部海域2011年3月11日發生9級地震並引發特大海嘯。受地震、海嘯雙重影響，福島第一核電站大量放射性物質泄漏。
日本政府2021年4月13日正式決定將福島核污水經過濾並稀釋後排放入海。
日本在2023年8月24日正式開啟動福島核污染水排海，第一批次的核污染水至9月11日排完，合計7788噸核污染水排入大海。當局10月5日正式開始排放第二批次的福島核污染水。
俄羅斯食品安全監管部門9月26日時稱，與中方就日本食品出口問題展開討論，又指「考慮到產品受到輻射污染的風險，當局正在考慮加入中國對日本魚類產品供應實施限制的可能……與日方協商後將做出最終決定。」
美國務院發言人米勒（Matthew Miller）26日在記者會回答傳媒提問稱，認為俄方此舉是不必要和不適當，指日方排海計劃不會對海洋生物造成危險，「我們認為這些禁令完全沒有必要，也沒有科學根據。 就這樣，我今天就停下來。 」
日本政府發言人27日稱，日本將仔細審視俄羅斯的聲明，又指沒有科學證據支持來自俄羅斯和中國的批評，「日方強烈呼籲俄羅斯根據科學證據採取行動」。
共同社報道，2022年日本對俄出口的海產量為190噸，截至9月22日，2023年的出口量為118噸。
中國駐日本使館發言人10月6日回應日本的做法稱，日方不顧國際社會的強烈反對，單方面啓動第二批福島核污染水排海，一意孤行繼續向全世界轉嫁核污染風險，中方對此表示強烈不滿。