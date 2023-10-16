福島核污水｜跟進中國　俄羅斯限制進口日本魚類海產進口

日本8月24日開始讓福島核電站核污水排海後，俄羅斯食品安全監管部門9月26日稱考慮加入限制進口日本海產的行列，如今將付諸實行。



俄羅斯聯邦動植物衛生監督局（Rosselkhoznadzor）9月26日表示，加入中國對日本水產品實施限制的行列。

俄羅斯稱，這些限制是作為「預防措施」實施的，並將繼續實施，直到獲得提供全面資訊，表明海鮮是否安全。

在俄羅斯之前，中國海關總署2023年8月24日宣布，自8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。

2023年8月27日媒體記者獲安排到日本福島縣雙葉町的福島第一核電站設施參觀。圖中可見工作人員在裝有核廢水傳輸開關的中央監控室工作。這是東京電力公司（東電）所運營的、在稀釋核廢水過程中將已處理的水排海的設施的一部份。（Pool via REUTERS）

日本東北部海域2011年3月11日發生9級地震並引發特大海嘯。受地震、海嘯雙重影響，福島第一核電站大量放射性物質泄漏。

日本政府2021年4月13日正式決定將福島核污水經過濾並稀釋後排放入海。

日本在2023年8月24日正式開啟動福島核污染水排海，第一批次的核污染水至9月11日排完，合計7788噸核污染水排入大海。當局10月5日正式開始排放第二批次的福島核污染水。

日本福島核污水：圖為2023年8月24日，日本共同社拍攝的這張照片顯示位於日本福島縣大隈町的福島第一核電站的鳥瞰圖。核電站8月24日開始向太平洋排放核污水。（Reuters）

俄羅斯食品安全監管部門9月26日時稱，與中方就日本食品出口問題展開討論，又指「考慮到產品受到輻射污染的風險，當局正在考慮加入中國對日本魚類產品供應實施限制的可能……與日方協商後將做出最終決定。」

美國務院發言人米勒（Matthew Miller）26日在記者會回答傳媒提問稱，認為俄方此舉是不必要和不適當，指日方排海計劃不會對海洋生物造成危險，「我們認為這些禁令完全沒有必要，也沒有科學根據。 就這樣，我今天就停下來。 」

2023年8月31日，鏡頭下日本福島縣相馬市的一個漁港，它距離遭受海嘯破壞的福島第一核電站約45公里。福島第一核電站正將經處理的核污水排放到海洋中。（Reuters）

日本政府發言人27日稱，日本將仔細審視俄羅斯的聲明，又指沒有科學證據支持來自俄羅斯和中國的批評，「日方強烈呼籲俄羅斯根據科學證據採取行動」。

共同社報道，2022年日本對俄出口的海產量為190噸，截至9月22日，2023年的出口量為118噸。

中國駐日本使館發言人10月6日回應日本的做法稱，日方不顧國際社會的強烈反對，單方面啓動第二批福島核污染水排海，一意孤行繼續向全世界轉嫁核污染風險，中方對此表示強烈不滿。