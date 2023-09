會晤沙利文後、普京訪華前：王毅赴俄透露什麼訊息？

9月18日,中國外交部發言人毛寧表示,應俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫(Nikolai Patrushev)邀請,中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9月18日至21日赴俄舉行中俄第18輪戰略安全磋商。

從兩國近期的外交動向來看,這次磋商的時間背景相當有趣。9月16日、17日,王毅與美國總統國家安全事務助理沙利文(Jake Sullivan)在馬耳他舉行了多輪會晤,中國外交部表示,雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了溝通,同意繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識,保持雙方高層交往,舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商,同時討論了朝鮮半島局勢與烏克蘭問題。會晤之後,王毅隨即啟程前往俄羅斯。

而此前俄方已在7月透露,俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)將於10月訪華。7月12日,克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)稱,「現在是保持俄中雙邊關係高速發展的絕佳時機,普京預計會與國家主席習近平會面,重點討論雙邊經貿合作和全球問題」;俄羅斯前駐華大使傑尼索夫(Andrey Ivanovich Denisov)也表示,中方已邀請普京10月訪華,出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。換句話說,王毅訪俄之後,普京訪華的重頭戲即將登場。

而觀察前述事件,從王毅會晤沙利文、王毅訪俄,再到普京即將訪華,曾經波濤洶湧的中美俄關係,如今似乎進入新平衡:美國雖仍炒作「中俄結盟」、「中國即將軍援俄羅斯」,力度卻比2022年9月習普上合會、2023年3月習近平訪俄時小了許多;而中國身處中美博弈白熱化、俄烏戰爭爆發的複雜情境,既要穩定中美護欄,也期望深化中俄互動,更要避免後者波及前者,如今看來也已進入穩定期。

從2022年俄烏戰爭爆發起,中美俄關係經歷無數震盪與校正,眼下似乎漸趨均衡,不僅美國確立了針對中俄的輿論攻勢節奏,中俄也摸索出了彼此都能接受的合作區間。

2023年9月16至17日,王毅與沙利文(Jake Sullivan)舉行多輪會晤。(中國外交部圖片)

美國眼中的中俄關係

首先是美國輿論攻勢的節奏變化。

回顧戰爭爆發後的時空,美國對中俄關係的攻擊集中在「中俄結盟」、「邪惡軸心」的敘事上。而這一攻勢的背後大體有兩種機制在作用:一是現實主義思維下的政策操作,目標是防止中俄因為戰爭「真的結盟」;二是來自歷史的沉重回聲,也就是冷戰時期根深蒂固的認知框架:中俄靠近必然對西方構成威脅。而兩種機制又會彼此強化,認知產出政策、政策再形塑認知,最終導致了中俄互動的泛汙名化。

例如,早在俄烏戰爭爆發前,西方學界和政策圈便不時辯論「自由國際秩序」(Liberal International Order, LIO)會否「終結」,其中就有部分聲音認為,中俄交好會是「自由國際秩序」的致命威脅,兩國的「修正主義軸心」、「危險聯姻」遲早會顛覆世界秩序。俄烏戰爭爆發後,「中俄結盟」的話題熱度來到歷史新高,相關討論從中國會否軍援俄羅斯、承認俄羅斯對烏東佔領地擁有主權,一直到解放軍會否趁機出兵台海,與俄羅斯面對東西分別開戰等,層出不窮。

但觀察這一時期的中俄互動,基本上沒有證據能支持前述猜測。從本質上來說,美國在內的西方輿論更多是在擴大解釋中俄兩國的外交互動,以填充自己的既定假設:例如上合習普會前夕,「中國即將軍援俄羅斯」便在西方媒體傳得沸沸揚揚;該年5月中國宣布派遣特使斡旋俄烏戰爭時,西方媒體又盛傳「中國即將勸降烏克蘭」。

中國外長王毅於9月18日在莫斯科,與俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)會晤。(Reuters)

而正因這些假設最後都缺乏實證:中國既沒有軍援俄羅斯、也從未在國際法上同意俄羅斯對烏克蘭的領土訴求,「邪惡軸心」的敘事難免淪為不時發作的陰謀論、歇斯底里的陳腔濫調。這一背景下,另一種輿論攻勢開始填補「軸心說」的市場真空,那便是強調中俄關係只是各取所需的「有限合作說」。

這一說法源自中蘇關係和緩的冷戰後期。與「邪惡軸心」不同,「有限合作」論者強調中俄關係的結構性問題與分歧,認為兩國互動的改善缺乏前瞻性與持久力,只有戰略利益下的各取所需,早晚會因敏感的邊境問題、認知的分歧、彼此的猜疑、歷史的仇怨而分道揚鑣。

例如2008年澳洲學者羅波波(Bobo Lo)的《便利軸心:莫斯科、北京與新地緣政治》(Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics),便認為所謂中俄「戰略夥伴關係」只是對雙方來說都方便的「話語安排」,中俄雖能以此在地區、全球性事務中「誇大」雙邊關係,卻無法進行長遠的戰略合作,因為兩國在現實中不僅國力極不對稱,也缺乏對全球未來秩序的共同想像。戰爭爆發後,這一說法被用以強調中俄關係的貌合神離,例如「中國切割俄羅斯」、「俄羅斯懇求中國而不得」等說法,大體都是「有限合作說」的變體。

而當下美國對中俄輿論攻勢的趨緩,便是因為「有限合作說」已成功與「軸心說」形成共生:如果「軸心說」有市場,「有限合作說」便只能在牆角圈地自萌;一旦「軸心說」受挫,「有限合作說」便會重出江湖,以「上帝視角」冷眼旁觀中俄互動,並帶點唱衰中俄互動的報復心態,例如近日外媒對「金正恩會晤普京引發中國緊張」的炒作,便是這一機制的產物。

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場(Vostochny Cosmodrome)會面。圖為兩人參觀中心時,普京為金正恩進行介紹。(Reuters )

歸根結柢,不論是「軸心說」或「有限合作說」,其根源都是美國對中俄結盟的恐懼,只是前者是靠著渲染結盟,來阻止中俄真的結盟;後者是借強調中俄分歧,來宣傳中俄絕不可能真的結盟,所以也不至於對西方構成致命威脅。

平心而論,「軸心說」與「有限合作說」雖都有現實基礎,卻也都有誤區。首先是「軸心說」,其基礎在於,中俄某些場域的合作確能互相拉抬,從而影響美國的既有地位,例如推動人民幣與盧布的本幣結算,長期下來或將撼動美元霸權。但其誤區在於,中俄的合作密度雖比過去提高不少,卻不是冷戰時期北約、蘇聯與其盟友的軍事結盟關係,所以在戰爭情境下持續炒作「邪惡軸心」,必然會與現實出現分歧。

而「有限合作說」的現實基礎便如前所述,即中俄確實不是在所有領域都如膠似漆,也不是毫無競爭與摩擦,但這一說法的誤區不在描述的內容本身,而是在描述的前提與所欲強調的印象。綜觀國際關係,但凡國家與國家發生互動,就必然是合作與衝突兼具,只是程度與比重有所不同,美國與歐洲各國如此,同印度、日本等印太國家也是這般,但華盛頓從不以「各取所需」、「便利軸心」來形容自己與各國的互動,面對中俄關係卻煞有介事強調「相互利用與算計」,彷彿自己與其他國家全是「真情實意」,就只有中俄關係是「不正常炮友」,這顯然也有所偏誤。

3月21日,俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平出席在克里姆林宮舉行的招待會。(Reuters)

事實上,中俄關係的運作邏輯就與中美關係類似,都是實用主義至上的大國互動,並在持續碰撞與溝通下,來回探詢彼此的真實意向與底線。例如開戰之初的俄羅斯,就明顯是想爭取中國支持,說得更直接,其邏輯與美國宣傳的「中俄邪惡軸心」沒有差別,只不過換成了「反霸正義軸心」。但從北京的反應來看,其不願與俄羅斯過度綑綁,原因也是顯而易見:中歐關係、中美關係都將為此受損,中國的國家形象也將因「支持侵略」蒙塵。

正因如此,不論戰爭下的習普會意義如何重大,中國都未在國際法層次支持俄羅斯的戰爭主張,尤其是對烏克蘭四地的主權宣稱;此外,當中國嘗試斡旋俄烏戰爭時,也始終強調保障烏克蘭的主權獨立與領土完整,例如2023年2月發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件,便將這一立場置於首位。

但話雖如此,中國也沒有因戰爭完全推開俄羅斯,而是持續深化與戰爭相對無關的其他交流,例如經貿互動、遠東投資、能源戰略對接等,其背後原因也很直接:在美國步步進逼下,這麼做符合中國的國家利益。但推進這一議程,北京同樣要顧及外界觀感,從這一角度來看,中國堅決不在戰爭議題支援俄羅斯的相關表態,便為北京留下了深化中俄互動的緩衝空間。

習近平2023年3月21日抵達克里姆林宮,與普京舉行正式會談(Reuters)

例如2023年3月習近平訪俄前一個月,中方發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件,闡明中方勸和促談、不軍援俄羅斯、不要求烏克蘭割地的立場,便在一定程度上抵禦了「邪惡軸心」的部分攻勢。當然,這不意味中方所有不親俄的政治表態,都只是要替深化中俄關係服務,但這些動作確實能在政治上發揮緩衝效果,最終也有助中美俄走向當今的互動平衡。

而此次王毅訪俄,同樣是平衡氛圍下的產物:沙利文與其所代表的美方應該事前知情,且也明瞭此行在很大程度上是普京訪華的行前溝通,卻至今沒有過度炒作「邪惡軸心」話題,應是想觀察普京訪華後的實質成果,來決定出手方式與力道;而王毅赴俄當然意味中俄關係穩定前行、還可能更上層樓,但面對敏感的戰爭話題,王毅雖與俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)同稱,「若不考慮俄羅斯利益、缺少俄方參與,要解決烏克蘭危機的嘗試將徒勞無功」,卻還是特別強調,「中方一貫堅持和談正確方向,將以自己的方式,替政治解決這場危機發揮建設性作用」,顯然是想避免「替俄羅斯戰爭立場背書」的相關解讀。

誠然,北京始終強調中俄合作不針對第三方、不受第三方干擾,不被第三方左右,但現實生活也證明,美國就是中俄關係的重要第三方,正如中國對美俄關係、俄羅斯對中美關係。在可見未來內,中美俄關係將隨戰爭發展、國際局勢變化,不斷進行再平衡,直到各方產生交集。無論如何,這段三角互動還會持續好一陣子。