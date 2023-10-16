尼加拉瓜總統：中國尊重我們　與只知入侵的資本主義列強不同

自尼加拉瓜（Nicaragua）與中國復交已過去22個月。尼加拉瓜總統奧爾特加（Daniel Ortega）近日盛讚中尼關係，並強調台灣只是中國的一個省份。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：張菁娟



綜合包括尼加拉瓜當地媒體Confidencial周刊、《新聞百分百》在內的媒體報道，奧爾特加13日表示，能與中國這樣強大的國家建交，對尼加拉瓜來說是一種奇蹟，「中國尊重我們。且不施加任何條件」。

同日中國企業向尼加拉瓜交付250輛大型公共交通車輛，以用於改善城市交通並促進城鎮現代化。

在交付儀式上，奧爾特加表示，2021年12月，尼加拉瓜與中國這樣強大的國家建交。

「中國尊重我們，不向我們強加條件，和那些只知道入侵的資本主義列強完全不同。」奧爾特加說，中國「一直在以一種速度行走」，「以巨大的步伐向前邁進」。

奧爾特加回顧稱，在他1985年至1990年首次擔任尼加拉瓜總統期間，中尼首次於1985年建交。當1979年桑地諾民族解放陣線（Sandinist National Liberation Front）革命成功時，那時在尼加拉瓜的「中國代表」來自台灣地區。

他強調，「台灣只是中國的一個省份，不是一個獨立的國家，這是全球範圍內的共識，同時也是受到聯合國承認的。」

後來由於政權更替，1990年，尼加拉瓜右翼政府同台灣當局重新建立所謂的「外交」關係，這種狀態持續至2021年12月。

尼加拉瓜總統奧爾特加：圖為2021年11月7日，尼加拉瓜街頭印有尼加拉瓜總統奧爾特加肖像的壁畫。（Getty）

中國是尼第二大貿易夥伴和第二大進口來源國，尼是中國在中美洲地區重要的經貿夥伴，也是共建「一帶一路」的重要合作夥伴。

2021年12月，中國和尼加拉瓜復交。2022年1月，雙方簽署《關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》，共建「一帶一路」合作夥伴再添新成員。

2022年7月，《中華人民共和國政府和尼加拉瓜共和國政府關於成立經濟、貿易和投資合作混合委員會的諒解備忘錄》以視像方式簽署。中尼經貿混委會機制的建立，為兩國進一步提升雙邊貿易質量和水平、加強各領域投資和經濟合作提供助力。

2023年8月，中國還與尼加拉瓜簽署《中華人民共和國政府和尼加拉瓜共和國政府自由貿易協定》，該協定將於2024年生效。

尼加拉瓜駐華大使坎貝爾（H.E.Michael Campbell）高度評價該自貿協定，指出這將對尼加拉瓜經濟發展起到極大的提振作用。

復交以來，中尼貿易大幅增長，經濟合作不斷加深。據中國海關統計，2022年雙方貿易額為7.6億美元（約59.3億港元），其中中方出口額7.2億美元（約56億港元），進口額0.36億美元（約2.8億港元）。