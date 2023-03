梵蒂岡一名高層人士3月12日透露,尼加拉瓜總統奧爾特加(Daniel Ortega)已下令關閉梵蒂岡駐首都馬那瓜(Managua)的大使館,以及尼加拉瓜駐羅馬梵蒂岡大使館。有分析認為,由於教宗方濟各(Pope Francis)日前以「獨裁」形容尼加拉瓜政府,致令當局決定「中斷」雙方外交關係。



該名梵蒂岡高層人士說,雖然關閉使館不等於雙方關係完全破裂,但很明顯是向這種方向發展。

Pope Francis leads the Angelus prayer at the Vatican, March 12, 2023. (Reuters)