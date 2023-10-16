哥倫比亞總統將以色列報復言論比作納粹　以方不滿譴責

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）10月9日將以色列報復巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）襲擊的行為，比作納粹（Nazi）對猶太人的迫害。以色列15日決定停止對哥倫比亞的所有軍售，以表達不滿。佩特羅在15日威脅終止與以色列的外交關係。



以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）9日宣布「全面封鎖」加沙地帶（Gaza Strip），並稱：「我們正與動物戰鬥，並採取相應行動。」

佩特羅9日在X（前稱Twitter）轉載相關言論並寫道：「這就是納粹對猶太人的陳述。」他表示不能允許納粹主義在國際政治中重新站穩，加蘭特的用詞等於「仇恨言論」，如果允許繼續這做法，「只會帶來一場納粹大屠殺」。

以色列隨後召見哥倫比亞駐以色列大使曼哈雷斯（Margarita Manjarez），譴責佩特羅的言論，批評哥倫比亞對哈馬斯煽動反猶主義，威脅哥倫比亞猶太人社區安全。以方15日決定停止對哥倫比亞的所有軍售。哥倫比亞武裝部隊正使用以色列製造的武器和戰機。

佩特羅15日回應指：「如果我們須終止與以色列的外交關係，我們就會終止它。我們不支持種族滅絕。哥倫比亞不會被侮辱。」