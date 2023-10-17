以巴衝突｜普京與中東多國領袖通話　嘗試調解局勢

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）週一（10月16日）與包括伊朗和阿拉伯國家在內的五個主要參與者交談，試圖確保以色列和哈馬斯停火。



路透社報道，克里姆林宮稱，普丁與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）通了電話。 他還計劃與埃及總統塞西（ Abdel Fattah al-Sisi ）、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）和以色列總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）通話。

官方媒體引述克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）的話說：「我們認為，在這種情況下，目前最重要的是立即停火並開始政治解決進程。」

「中東衝突由來已久，但現在有必要採取積極的步驟，以阻止局勢在這前所未有的情況下升級。」

通話結果尚不清楚。 塔斯社稱，普京和巴沙爾希望向加沙提供人道援助。

俄羅斯與伊朗、哈馬斯（Hamas）、主要阿拉伯國家以及巴勒斯坦和以色列都有關係，俄羅斯一再表示美國和西方國家忽略了在1967年邊界內建立獨立巴勒斯坦國的必要性。

普京本週將在中國與習近平會面。 在普京訪華之前，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在北京與中國外交部長王毅討論了以色列和哈馬斯之間的衝突。

根據中國的會議記錄，王毅告訴拉夫羅夫：「聯合國安理會有必要採取行動，大國應該發揮積極作用。」

「當務之急是實現停火，讓雙方回到談判桌，並建立緊急人道主義通道，以防止進一步的人道主義災難。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

