以巴衝突｜ 哈馬斯發布人質短片　稱挾持逾200以色列人促換囚

土耳其外交部消息人士稱，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）10月16日與哈馬斯（Hamas）領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）通電話，討論釋放平民人質的問題，但沒有提供進一步資訊。哈馬斯旗下武裝分支SPOX同日表示，哈馬斯挾持200至250名以色列人，另有其他國籍的俘虜，但形容外國人質為客人，如果情況允許將會釋放。SPOX強調，會依照道德和人道法對待。



哈馬斯同日在其Telegram頻道上發布了一段人質影片，顯示一名年輕女子正在接受哈馬斯的醫療照護。影片中的女子自稱來自加沙、21歲，表示自己手部受傷，接受了3個小時手術。「他們照顧我，給我吃藥，一切都很好。 我只要求他們趕快帶我回家，見我的父母、我的兄弟姊妹。」

哈馬斯前領導人沙阿勒（Khaled Meshaal）稱，以色列的人質包括加沙師的高級軍官，該組織將利用人質作為籌碼，以換取以色列釋放獄中6,000名男女囚犯。他又表示，巴人流離失所將損害埃及、約旦和阿拉伯國家的安全利益。

但英國天空新聞（SkyNews）引述另一名哈馬斯官員稱，不知道在持續猛烈轟炸下，有多少人質還活著。他表示，當以軍侵略停止時，哈馬斯準備釋放平民人質。「我希望侵略結束時人質還活著，因為卡桑旅（Al–Qassam Brigades）日前宣布，有9名人質在以色列的轟炸下喪生。」