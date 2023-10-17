普京訪華出席一帶一路峰會行程曝光　晤亞洲多國首腦

俄羅斯駐華大使館在Telegram公布，10月17日上午，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）乘飛機抵達北京首都國際機場，將出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。此訪為期2天。



普京將以一系列雙邊會談開啓自己的中國之行，他計劃與越南、泰國、蒙古和老撾領導人舉行會晤。

普京將首先與越南國家主席武文賞會面，這將是兩國元首的首次會晤。普京接下來將與泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）會談，這同樣是他們的首次會晤。

普京還當天會見蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaa Khurelsukh），兩國元首此前於2021年12月在莫斯科會晤。接下來，俄羅斯領導人將與老撾國家主席通倫（Thongloun Sisoulith）會面，兩人的上一次會談是在2018年的新加坡東亞峰會期間。

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第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇於10月17日至18日在北京舉行，主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。中國國家主席習近平出席高峰論壇開幕式發表主旨演講，並為來華出席高峰論壇的嘉賓舉行歡迎宴會和雙邊活動。普京將出席10月18日舉行的「一帶一路」高峰論壇開幕式，並在習近平後第二位發表講話。