拜登團隊到特朗普自家社交平台「踩場」　爭取保守派網民支持

美國前總統特朗普（Donald Trump）成立Truth Social，與一眾右翼人士「圍爐取暖」，而現任總統拜登（Joe Biden）的競選團隊最近亦登陸該平台，並表明歡迎對方的支持者倒戈。



《衛報》10月16日報道，拜登競選團隊以「@BidenHQ」為登記帳號，並配上「大話在這裏終結」標語，再加上「加油布蘭登（Let's Go Brandon）」迷因進化而成的「暗黑布蘭登」超級英雄的惡搞圖，向Truth Social的用戶展示戰鬥格。

拜登競選團隊到Truth Social「踩場」，主要都是開玩笑性質，不過他們都希望在該平台與保守派網民接觸，以及打擊平台上關於拜登的不實內容。

他們在首幾篇帖文中，就分享多篇保守派人士讚揚拜登、或是批評特朗普的內容，並稱對平台上的情況「走着瞧」，同時歡迎網民倒戈。

據估計，Truth Social有大約200萬用戶，與擁有近30億用戶的Facebook，以及約5億用戶的X（前稱Twitter）相比有明顯差距。而各主流社交平台都嘗試打擊不實及仇恨內容，Truth Social等平台則以較少監管內容為賣點，因此被指是虛假資訊蔓延的溫床。