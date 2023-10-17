以色列32歲學者命喪哈馬斯襲擊　兄弟促政府停炸加沙：別殺無辜者

哈馬斯10月7日突襲以色列，以軍連日大舉報復，空襲加沙地帶。在哈馬斯的突襲行動中，32歲年輕學者卡茨曼（Hayim Katzman）是其中一名喪生者，不過他的兄弟諾伊（Noi Katzman）受訪時促請政府停止轟炸加沙，不希望加沙內也有人像卡茨曼般遭無辜殺害。



據《紐約郵報》10月10日報道，卡茨曼擁有以色列國籍兼美國國籍，他2021年在華盛頓大學國際問題研究學院取得博士學位，然後到以色列西南部、靠近加沙地帶的霍利特（Holit）居住，並展開研究工作。

他的朋友兼鄰居阿拉傑姆（Avital Alajem）向傳媒講述，在10月7日哈馬斯展開襲擊時，她與卡茨曼一起躲在衣櫃內，但最終哈馬斯衝進去開槍，卡茨曼死亡。

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新聞網站中東觀察（Middle East Monitor）16日報道，卡茨曼的兄弟諾伊在受訪時反對以色列空襲加沙，他稱不相信「殺害更多巴勒斯坦人就能得到安全」的策略，他指這只會加劇互相報復，「這只是無止盡的循環」。

諾伊也在接受美媒訪問時稱，他不希望兄弟的死成為用來殺害無辜者的理由，「我不希望加沙人民發生像我兄弟那樣的事情，我相信他也不想有這樣的事情發生。因此我呼籲我國政府停止殺害無辜人民。 這並不是為以色列人民帶來和平與安全的方式。」

在以色列對加沙的空襲行動中，雖然以軍強調行動是針對哈馬斯份子，但當地人口稠密，造成死難者包括大量平民。目前加沙居民也面對斷水、斷電、斷互聯網的困境。