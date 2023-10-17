加沙數萬人逼爆埃及邊界急欲逃生　英媒證以色列炸「唯一太平門」

自巴勒斯坦斯坦極端組織哈馬斯突襲以色列遭到報復後，加沙走廊接壤埃及的拉法（Rafah）邊境關卡，成為數以萬計難民的唯一「太平門」。然而相關談判毫無寸進，埃及指控以色列「不合作」，導致大批難民擠在巴埃邊界的過境點。



此外英國廣播公司（BBC）分析影片證實，以色列確實有對拉法轟炸。

拉法傳出爆炸，影片由埃及方面的閉路攝影鏡頭拍下，埃及媒體《開羅新聞》對此率先報道。

畫面顯示，加沙邊境被準確擊中，震波之強烈令攝影鏡頭都震歪，頓時塵土飛揚。BBC分析影片，證實是轟炸出自以軍之手。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）這幾天在中東馬不停蹄，包括一週內兩訪以色到。他16日在中東6個阿拉伯國家之間穿針引線，試圖讓埃及重新開放拉法過境點，這樣人道救援物資能進入加沙，持外國護照的人也可離開。

▼以下是拉法過境點的最新情況：

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▼以軍10月13日敦促加沙北部超過110萬平民24小時內向南遷移，以下為民眾收拾細軟並逃難的情形：

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