英國前間諜：特朗普解密「通俄門」證據致兩俄線人失蹤

路透社引述17日公開的一份法庭文件稱，美國前總統特朗普（Donald Trump）決定解密一份與「通俄門」有關調查的證據文件，造成兩位俄羅斯消息人士失蹤。



該證據由曾在英國軍情六處（MI6）負責俄羅斯事務的前間諜斯蒂爾（Christopher Steele）提供。斯蒂爾在一份提交給法庭的證人聲明中表示，特朗普決定將他於2017年向特別檢察官米勒（Robert Mueller）提供的證詞解密，稱此舉是「美國政府近期最嚴重違反情報規則和協議的行為之一」，抨擊這一行動除了曝光斯蒂爾及其公司Orbis Business Intelligence、以及他們的消息來源以外，「沒有任何其他目的」。

特朗普目前正就斯蒂爾為「通俄門」編撰的調查資料起訴Orbis Business Intelligence，聲稱該公司的說法是虛假的。該文件由美國網路媒體公司BuzzFeed 網站於2017年發佈，指控特朗普的競選團隊與俄羅斯之間存在聯繫，聲稱特朗普的性行為給了俄羅斯當局敲詐他的材料。

特朗普目前還是2024年美國大選共和黨總統候選人提名的大熱門。