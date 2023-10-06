美國共和黨內訌　特朗普改口稱接受短暫擔任眾議院議長

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）明言無意領導眾議院後，他10月5日表示，他願意在短期內擔任眾議院議長。



根據俄衛網，特朗普4日在紐約一家法院的走廊上稱自己無意領導眾議院，他的重點是重返白宮，但願意幫助議長選舉進程。他說：「如果我能幫助（選舉）進程，我會的。我們有很多人可以做好議長的工作。我專注於總統職位。」

特朗普5日在其名下社交媒體Truth Social上發文稱，他「將盡一切必要的努力來協助眾議院議長選舉過程，（包括）在最終選出一名偉大的共和黨議長之前，短期內（擔任這一職務）。這名議長將幫助一名新但經驗豐富的總統，我，讓美國再次偉大起來」。

美國前總統特朗普2023年10月5日在其名下社交媒體Truth Social上發文稱，他「將盡一切必要的努力來協助眾議院議長選舉過程，（包括）在最終選出一名偉大的共和黨議長之前，短期內（擔任這一職務）。這名議長將幫助一名新但經驗豐富的總統，我，讓美國再次偉大起來」。

他5日稍後時間接受霍士新聞採訪時也指：「因為我在國會有很多朋友，我被要求以團結者的身份發言，如果他們無法獲得選票，他們已問過我是否考慮在他們找到長期人選之前擔任議長職務，因為我正在競選總統。」

特朗普稱：「他們問我，是否願意為了黨，在短期內擔任這個職務，直到他們做出決定為止。我不是因為想要而這麼做，而是在他們無法作出決定的情況下，如有必要，我才會擔任這個職務。」

有誰競逐眾議院議長職位？

美國眾議院罷免共和黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy）議長職務後，共和黨保守派眾議員佐敦（Jim Jordan）4日率先表態將競逐議長一職，隨後眾議院共和黨黨鞭斯卡利斯（Steve Scalise）也宣布出戰。