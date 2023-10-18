加漢以色列撲哈馬斯手榴彈護未婚妻　臨終短訊：媽媽，他們來了

據《環球郵報》報道，身在以色列的21歲加拿大男子Netta Epstein為保護未婚妻，撲向哈馬斯武裝分子朝公寓內投擲的手榴彈身亡。未婚妻在其遺體後躲藏數小時，得以生還。



Epstein的家人對媒體表示，Epstein及其未婚妻生活在以色列的南部的集體莊園卡法阿札（Kfar Aza），距離加沙邊界只有幾公里遠。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯7日發動襲擊後，Epstein及其未婚妻在其公寓內的安全屋躲藏了幾個小時，並與同樣生活在該地區的母親Ayelet Shachar-Epstein保持短訊聯繫，直至襲擊者靠近。

Shachar-Epstein表示，剛剛在以色列服完兵役不久的兒子在短訊中說，「外面有很多阿拉伯語的喊聲，還有槍聲」，隨後他寫道：「媽媽，他們來了」。

Epstein的未婚妻後來告訴他們事發經過：三名哈馬斯武裝分子砸開公寓門，向裏面投擲手榴彈。第一枚和第二枚手榴彈都沒有爆炸，但第三次爆炸威力巨大，Epstein在撲向手榴彈時遭到槍擊。

Shachar-Epstein說：「他用身體把她（未婚妻）藏了起來。他把她保護起來，這樣她就安全了。」

據指，Shachar-Epstein的母親20世紀60年代從加拿大蒙特利爾（Montreal）移居以色列，對卡法阿札社區感情深厚，雖然毗鄰加沙地區，但多年以來以來都不是什麼大問題，以前以色列南部居民和加沙居民甚至能隨意在雙方的社區通行。儘管近來有哈馬斯武裝分子不時發射火箭彈，但Epstein仍努力保持正常生活。此次以色列的安全機構嚴重失靈，是他們從未料想到的。