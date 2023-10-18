普京：俄中貿易額2023年將突破2,000億美元

中國國家主席習近平10月18日上午在人民大會堂同來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京會談。普京表示，到今年年底，俄羅斯和中國的貿易額將突破2000億美元（1.6萬億港元）。



俄衛網18日引述普京說：「你剛才提到我們今年的目標是實現貿易額2000億美元。現在，如果您逐年看，我們昨晚分析，從一年前的今天開始：2000億已經達到了。對於今年年底來說，這個肯定會被超越。」

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日舉行開幕式。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）17日對記者說，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平10月18日的會談中討論雙邊關係，就國際事務交換詳細意見和對表，俄羅斯總統普京還可能向習近平通報烏克蘭局勢。

俄總統普京17日抵達中國，開始進行為期兩天的訪問。普京作為論壇主賓在18日的開幕式上發表演講。

在論壇期間，普京17日與越南、匈牙利、泰國、蒙古、老撾和巴基斯坦領導人舉行會談，還與哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）和烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）舉行非正式會晤。