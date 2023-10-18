一帶一路峰會｜習近平與俄羅斯總統普京會談開始　會場佈置曝光

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式於10月18日在北京舉行。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。之後俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在官方未有事先公布的情況下亮相台前發表講話。兩人之後在北京人民大會堂展開會談。



習近平發表主旨演講後，普京上台致辭，先對習近平邀請他參加峰會表示議意，並說他同意習近平的觀點：「一帶一路」是全球合作的一部份。

普京讚揚習近平提出的「一帶一路」倡議，並稱俄羅斯可以作為東西方、南北之間的過境國發揮不可或缺的作用。

他說，共建一帶一路的基本原則、區域一體化與俄方主張高度契合。普京在介紹俄方計劃，包括俄方會開發一條從西伯利亞中部到中國、蒙古國的鐵路。普京形容中國取得重大成就，一帶一路計劃宏大。

普京在致辭中表示，邀請各國開發北方海路。他稱確信「一帶一路」倡議和俄羅斯的想法將能夠找到有效的方案。

習近平在主旨演講中說，習近平說，10年來「一帶一路」合作從亞歐大陸延伸到非洲和拉美，150多個國家、30多個國際組織簽署共建「一帶一路」合作文件，舉辦3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，成立了20多個專業領域多邊合作平台。

習近平又說，新冠疫情爆發後，「一帶一路」成為生命之路和健康之路。中國向各國提供了上百億個口罩和23億劑疫苗，同20多個國家合作生產疫苗，為共建「一帶一路」合作夥伴抗擊疫情作出獨特貢獻。中國在疫情最嚴峻的時候也得到70多個國家的寶貴支持。

「反對單邊制裁，反對經濟脅迫」

習近平說，人類是相互依存的命運共同體。世界好，中國才會好；中國好，世界會更好。通過共建「一帶一路」，中國對外開放的大門越開越大，內陸地區從「後衛」變成「前鋒」，沿海地區開放發展更上一層樓，中國市場同世界市場的聯繫更加緊密。

習近平說，「一帶一路」踐行的是互聯互通、互利互惠，謀求的是共同發展、合作共贏。不搞意識形態對立，不搞地緣政治博弈，也不搞集團政治對抗，反對單邊制裁，反對經濟脅迫，也反對「脫鉤斷鏈」。

習近平說，當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。我們追求的不是中國獨善其身的現代化，而是期待同廣大發展中國家在內的各國一道，共同實現現代化。世界現代化應該是和平發展的現代化、互利合作的現代化、共同繁榮的現代化。

共建「一帶一路」八項行動

在主旨演講中，習近平宣布中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動。關於構建「一帶一路」立體互聯互通網絡，習近平說，中方將加快推進中歐班列高質量發展，參與跨裏海國際運輸走廊建設，辦好中歐班列國際合作論壇，會同各方搭建以鐵路、公路直達運輸為支撐的亞歐大陸物流新通道。積極推進「絲路海運」港航貿一體化發展，加快陸海新通道、空中絲綢之路建設。

關於支持建設開放型世界經濟，習近平說，中方將創建「絲路電商」合作先行區，同更多國家商簽自由貿易協定、投資保護協定。全面取消製造業領域外資准入限制措施。主動對照國際高標準經貿規則，深入推進跨境服務貿易和投資高水平開放，擴大數字產品等市場准入，深化國有企業、數字經濟、知識產權、政府採購等領域改革。中方將每年舉辦「全球數字貿易博覽會」。未來5年（2024－2028年），中國貨物貿易、服務貿易進出口額有望累計超過32萬億美元、5萬億美元。

關於開展務實合作，習近平表示，中方將統籌推進標誌性工程和「小而美」民生項目。中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3500億元人民幣融資窗口，絲路基金新增資金800億元人民幣，以市場化、商業化方式支持共建「一帶一路」項目。本屆高峰論壇期間舉行的企業家大會達成了972億美元的項目合作協議。中方還將實施1000個小型民生援助項目，通過魯班工坊等推進中外職業教育合作，並同各方加強對共建「一帶一路」項目和人員安全保障。

關於促進綠色發展，習近平說，中方將持續深化綠色基建、綠色能源、綠色交通等領域合作，加大對「一帶一路」綠色發展國際聯盟的支持，繼續舉辦「一帶一路」綠色創新大會，建設光伏產業對話交流機制和綠色低碳專家網絡。落實「一帶一路」綠色投資原則，到2030年為夥伴國開展10萬人次培訓。