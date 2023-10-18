離開以色列時突遇空襲　德國總理朔爾茨一行人倉皇躲避

當地時間10月17日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）前往以色列，以展示在新一輪巴以衝突中對以色列的堅定支持。然而當晚，正在以色列本古里安機場準備搭機離開的朔爾茨一行人，碰到當地遭火箭攻擊。



德國《世界報》副總編輯亞歷山大（Robin Alexander）等隨行記者記錄了這一驚險時刻。

德媒發布圖片和影片顯示，聽到防空警報後，朔爾茨一行人倉皇離開飛機。有別於被保全人員保護、疏散至附近掩護的朔爾茨，記者們只能在停機坪找掩護，只好在跑道上臥倒。

「在特拉維夫機場，總理的專機在起飛前因警報而疏散」，德國《世界報》副總編亞歷山大18日在X（前稱Twitter）發文稱，事發當時，每個人都躺在停機坪上尋找掩護， 「朔爾茨沒有臥倒在停機坪上，而是跑到附近的一個貨櫃處躲避」。據他所說，幾分鐘後，乘客們回到了飛機。

亞歷山大隨後稱，以色列的「鐵穹」防禦系統攔截了兩枚火箭彈，他親眼目睹了天空中的爆炸火光。他還附上了兩張記者在停機坪臥倒一片的照片。

德媒T-online記者西維特（Sara Sievert）拍攝的影片顯示，伴隨着尖銳的空襲警報，朔爾茨一行快速離開飛機，跑到停機坪尋找掩護，最後臥倒在跑道上。夜空中，兩枚來襲的火箭火光明顯。

據報道，朔茲當地時間17日下午抵達以色列特拉維夫，與以色列總理內塔尼亞胡舉行會晤。期間，特拉維夫響起多次防空警報，朔爾茨「不得不多次前往德國駐以色列大使館的避難所避難」。

在當天的記者會上，朔爾茨措辭「罕見得激烈」。他重申德國對以色列的堅定支持，稱鑑於德國在二戰中屠殺猶太人的歷史責任，與以色列站在一起是德國「唯一的立場」。他還嚴厲警告其它國家和組織不要干涉此輪巴以衝突，否則將是一個「嚴重的、不可原諒的錯誤」。

內塔尼亞胡則當面表示，哈馬斯這次攻擊，是「大屠殺以來對猶太人犯下的最嚴重罪行」。他說：「我們記得納粹在大屠殺期間犯下的罪行。哈馬斯是新的納粹。」

自從新一輪巴以衝突升級以來，美西方國家就立場鮮明地站在以色列這邊。《世界報》提到，在此之前，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也訪問了以色列，期間也多次響起空襲警報。

值得一提的是，朔爾茨12日承諾對反猶太主義實施「零容忍」，並封殺國內所有為哈馬斯籌款和提供其他支持的行為，還將禁止親巴勒斯坦團體「薩米頓」 （Samidoun）開展活動。德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）同日表示，批准以色列使用德國空軍租用的2架「蒼鷺」TP無人機用反擊哈馬斯。

儘管面臨禁令，德國多地仍爆發支持巴勒斯坦的大規模示威遊行，警察工會主席已呼籲當地警察對示威活動採取更強硬立場。《世界報》稱，「巴以衝突局勢對德國產生了不可估量的後果」。

本文轉載自觀察者網

