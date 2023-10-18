加沙醫院逾500死　以巴互控　巴方：以色列事前發炮彈警報｜最新

以色列10月7日遭巴勒斯坦極端組織「哈馬斯」（Hamas）突襲，多個地方遭密集火箭攻擊，大批軍民遭武裝份子綁架或殺害。以色列其後向哈馬斯宣戰，包括準備在加沙地區展開地面行動。

國際社會嘗試斡旋，惟戰火未有平息迹象，加沙地區淪為戰場，當地大批民眾湧至南部避難，引發人道危機憂慮。

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以下香港01彙整有關這一輪以巴戰爭的最新資訊：

1433 以巴互控對方襲醫院

加沙醫院遇襲，至少500人死亡，以巴雙方互控對方發射的炮彈導致嚴重傷亡，巴勒斯坦駐日本代表賽亞姆（Waleed Siam）指，在事發前約1小時，以色列曾向醫院發出炮彈警報。

以色列國防軍則主張是巴方發射火箭彈出現失誤，導致事件。

1356 哈馬斯：與真主黨協調下一步行動

哈馬斯表示正在與黎巴嫩真主黨密切協調戰爭的下一步行動。

1337 以軍：在加沙西南部設人道主義區

在與埃及、美國和其他國家就為撤離加沙地帶北部的平民建立安全區談判數天後，以色列國防軍宣布在加沙地帶西南部建立人道主義區，稱巴勒斯坦人應前往汗尤尼斯（Khan Younis）附近的馬瓦西（Al-Mawasi）地區人道主義區。

1231 以色列軍方呼籲加沙民眾南撤

以色列軍方呼籲加沙城的民眾南撤，稱在南部海岸城鎮Al-Mawasi設有人道區域。

1224 名模Gigi Hadid撐巴人惹以色列批評

擁有巴勒斯坦血統的名模Gigi Hadid日前在網上留言，稱「譴責以色列政府不等如反猶太主義，支持巴人不是支持哈馬斯」，以色列政府其後批評對方，稱她對猶太嬰兒被殺視而不見。

1151 古特雷斯表示震驚

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）出席「一帶一路」峰會期間，稱對加沙醫院遇襲感到震驚，而他早前曾敦促哈馬斯即時及無條件釋放人質，以色列亦應立刻容許人道物資在不受影響情況下運往加沙。

0945 美國對黎巴嫩發出旅遊警示

美國國務院提升黎巴嫩的旅遊警示吸別至第四級，指當地真主黨及其他武裝組織與以色列交火，導致當地出現無法預測的安全情況。華府呼籲民眾重新考慮前往黎巴嫩的計劃。

0905 加沙醫院遇襲 以巴雙方互相指責

加沙醫院Al-Ahli Arabi Baptist hospital遭炮火擊中，當地官員指超過500人喪生，而且不少都是婦孺。以色列否認空襲醫院，反指是伊斯蘭聖戰組織由加沙射向以色列的火箭而造成。

國際社會普遍譴責事件，而這宗襲擊正值美國總統拜登出訪中東前夕，惟他原定到約旦與埃及、巴勒斯坦自治政府領袖的峰會則臨時取消。白宮解釋是當地就事件舉行三天哀悼期而臨時告吹。