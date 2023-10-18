以色列否認炸加沙醫院　發布「哈馬斯成員錄音」指是巴方發炮失誤

以色列與巴勒斯坦爆發戰事後，加沙醫院10月17日遇襲，巴方表示逾500人死亡。以巴雙方互控是對方炮彈導致事件，巴勒斯坦稱以方在事前曾向加沙醫院發炮彈警報，以色列18日則發布一段指是「哈馬斯成員之間對話」的錄音，內容指向是巴方伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）發射火箭彈失誤，誤襲醫院。



在加沙阿赫利阿拉伯醫院（al-Ahli Arab Hospital）醫院遇襲後，巴方批評是以方所為，巴勒斯坦駐日本代表賽亞姆（Waleed Siam）18日指，事發前加沙醫院曾收到以方發出的警報。

中東多國如沙特阿拉伯、卡塔爾等譴責以色列，約旦並取消美國總統拜登（Joe Biden）的訪問約旦行程。

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以色列則極力否認與這次加沙醫院遇襲事件有關，以軍最高發言人哈加里（Daniel Hagari）18日召開記者會指，若事件是以軍空襲導致，醫院現場會出現「彈坑」或「結構損壞」，但根據醫院現場圖片，並未有這些損壞出現，他稱牆壁仍完好無損。

以方指控是巴方伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）發射火箭彈失誤所致，誤襲醫院，並發布一段指是以方截獲、事發後哈馬斯成員之間的錄音，顯示成員談到現場碎片為巴方炮彈碎片，而不像是以方炮彈。

根據以方翻譯的對話內容，一名哈馬斯成員向另一成員稱「他們說這（炮彈）是伊斯蘭聖戰組織的」，對方回應「什麼？它來自我們的？」

這名成員指「看來是這樣的。」他再稱「他們說碎片是來自本地炮彈，不像是以色列炮彈。」

他之後談到「他們從阿赫利阿拉伯醫院後面的墓地發炮彈，它發射失誤了，誤落到它們。」

↓以方發布的錄音↓

被點名的伊斯蘭聖戰組織發言人17日則反駁以方指控，稱以軍試圖掩蓋對平民犯下的可怕罪行和屠殺。