五眼聯盟指控中國「竊取」智慧財產權　威脅全球創新

撰文：聯合早報
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五眼聯盟情報首長罕見齊聚一堂公開指控中國竊取智慧財產權，並利用人工智慧（AI）對各國進行駭客攻擊和間諜活動。

路透社報道，來自美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭的五眼聯盟高官，星期二（10月17日）在美國矽谷與私營企業會面後，發表上述聯合聲明。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）說，發表這份「前所未有」的聯合聲明，旨在應對中國對全球創新的「前所未有威脅」。

五眼聯盟官員說，從量子技術、機器人技術、生物技術到AI，各領域的機密都是中國的竊取對象。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）2022年8月在參議院聽證會發言（Reuters）

克里斯托弗·雷說：「中國長期以來，透過一個集合網路入侵、人類情報操作、看似無害的企業投資和交易等技術網路來鎖定企業目標。這張大網也變得越來越猖獗和危險。 」

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應說，中國致力於智慧財產權保護。劉鵬宇在發布給路透社的聲明中說：「我們堅決反對針對中國的毫無根據指控和抹黑，希望有關方面客觀、公正的看待中國的發展。」

美國一直指責中國竊取智慧財產權，這問題是美中關係的一大痛點。但五眼聯盟成員公開譴責中國竊取智慧財產權還是首次。

澳洲安全與情報組織（ASIO）總幹事伯吉斯說：「中國政府正在進行人類歷史上規模最大、最複雜的智慧財產權和專業知識盜竊活動。」

伯吉斯說，中國為了自身國家利益而進行創新的意圖「無可厚非且完全適當」，但是「我們在這裏討論的行為，遠遠超出了傳統的間諜活動範圍」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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