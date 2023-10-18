習近平與普京會談：願同俄方續加強多邊框架溝通協作

中國國家主席習近平10月18日在人民大會堂同來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）舉行會談，央視新聞報道，習近平表示中方願同俄方繼續加強在聯合國、上海合作組織、二十國集團（G20）等多邊框架內的溝通協作。



會議上習近平指出，普京連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。

他指俄羅斯是中國開展共建「一帶一路」國際合作的重要夥伴，中俄東綫天然氣管道等重大基礎設施項目投入營運，為兩國人民帶來了實打實的好處，中方願同俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，開展更高水平、更深層次的區域合作，希望中蒙俄天然氣管道項目盡早取得實質進展，開展好「萬里茶道」跨境旅遊合作，把中蒙俄經濟走廊打造成一條高質量聯通發展之路。

習近平又談到不久前金磚國家實現歷史性的擴員，展現發展中國家推動世界多極化、國際關係民主化的信心。

他指中方支持俄方明年辦好金磚國家領導人喀山會晤，願同俄方繼續加強在聯合國、上海合作組織、二十國集團等多邊框架內的溝通協作，為維護糧食安全、能源安全以及全球產業鏈供應鏈穩定發揮更大作用，維護中俄兩國以及地區和發展中國家的共同利益。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2023年10月18日在北京人民大會堂展開雙邊會談。會談有雙邊代表團參與。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS）

普京：國際形勢演變印證習近平戰略判斷

報道引述普京表示，今年3月習近平對俄進行成功國事訪問，雙方就許多重大問題進行深入溝通，達成的共識正在得到認真落實，他又指國際形勢的演變完全印證了習近平作出百年未有之大變局的戰略判斷。

他稱俄方願同中方密切在金磚國家等多邊機制內的溝通協作，捍衛以國際法為基礎的國際體係，推動建立更加公正合理的全球治理體系。他又指世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割一部份，俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護國家主權和領土完整。

他又指俄方願同中方以明年慶祝兩國建交75周年為契機，進一步推進俄中全面戰略協作夥伴關係發展。