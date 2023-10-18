Sara Lee莎莉蛋糕澳洲進入託管程序尋求出售　蛋糕名字源自一女孩

以冷凍蛋糕聞名的食物品牌Sara Lee（莎莉蛋糕）面臨危機，在澳洲進入自願託管程序，獲任命的自願託管人10月18日表示，公司正在尋找買家。Sara Lee在澳洲的知名廠房成立於1971年，這間公司的名字正是源自品牌創辦人的寶貝女兒Sara Lee Lubin。



Sara Lee的管理層在10月17日任命FTI Consulting的斯特勞布里奇（Vaughan Strawbridge）、埃文斯（Kathryn Evans）和漢塞爾（Joseph Hansell）為Sara Lee Holdings公司的自願託管人。

斯特勞布里奇18日表示「我們立即開始出售或重組業務的流程，並繼續公司在澳洲製造業的悠久歷史。」

聲明又談到Sara Lee是一個標誌性的品牌，位於新南威爾士州（NSW）的製造工廠生產澳洲製造的產品，工廠有約200名員工。

《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）指，這知名品牌在過去1年遭遇營運成本上升和供應鏈問題。

Sara Lee的品牌故事

綜合Sara Lee網站與《紐約時報》所述，品牌創辦人、來自美國的盧賓（Charles Lubin）早於1935年開始加入烘焙業，在芝加哥購入餅店，名為Community Bake Shops，並把原本3間店增至7間店，至1949年他創立「莎莉廚房」（Kitchens of Sara Lee），以其8歲女兒Sara Lee Lubin的名字命名他的第一個忌廉芝士蛋糕產品，希望每件產品都像她一樣美麗、完美。

至1950年代，盧賓的生意愈做愈大，並收到來自遠方的訂單，令他開始推出冷凍產品系列。他建立達到工業規模的冷凍與運輸烘焙食品程序，改革了飲食業。

盧賓於1956年出售「莎莉廚房」，但仍繼續擔任公司主席，最後在1964年離開。

到了1971年6月，品牌Sara Lee的廠房在澳洲新南威爾士州開幕，直至今天仍在該處生產蛋糕。