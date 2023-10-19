蘇丹內戰逾半年：英媒指RSF控制喀土穆　逾570萬人流離失所

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊（RSF）自4月15日爆發衝突以來，至今已超過半年。國際特赦組織10月15日表示，雙方衝突至少導致 5,000 名平民死亡、超過 12,000 人受傷、570 萬人流離失所。路透社報道，RSF最近幾週在衝突中佔上風，正試圖鞏固在首都喀土穆（Khartoum）的控制，衝突看不到結束跡象。



歷時超過半年的衝突，首都喀土穆滿目瘡痍。根據路透社，RSF據指控制了首都，居民指遭搜掠和霸佔房屋。該組織正試圖向南移往傑濟拉省（Gezira）該處是重要的農業區和人口中心，數十萬人及一些人道主義援助人員已轉移到那裏。

目擊者稱，RSF上星期控制了另一個主要城鎮艾拉豐（Ailafoun），他們洗劫數千名居民，許多人被迫逃離家園。

該部隊仍繼續對首都以西的尼亞拉（Nyala）和埃爾奧貝德（El Obeid）發動猛烈攻擊。 而在首都喀土穆，RSF對多個陸軍基地發動了攻擊。在尼羅河對岸的恩圖曼（Omdurman），RSF使用遠程火砲攻擊空軍基地，而此前該組織應該並未配備此型武器。

另外，RSF被指10月9日炮擊了無國界醫生在首都營運的一家醫院，造成兩人死亡，並引起了廣泛譴責。

無國界醫生10月18日表示，在物資耗盡和當局封鎖供應後，該組織的手術小組正從喀土穆一家醫院撤離，而該市另一家醫院也將很快耗盡物資。