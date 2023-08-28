非洲3國就「復興大壩」爭端展開新一輪談判

埃及、埃塞俄比亞和蘇丹三國圍繞埃塞俄比亞「復興大壩」（Grand Ethiopian Renaissance Dam）問題，星期天（8月27日）在埃及首都開羅啟動新一輪談判。



新華社報道，埃及水資源與灌溉部長蘇維拉姆（Hani Sewilam）在當天發表的聲明中強調，三國有必要就「復興大壩」的儲水和營運規則達成具有約束力的法律協議，同時兼顧三國的利益與關切。他敦促在大壩儲水和營運問題上停止單方面行動，強調在沒有達成三方協議的情況下對大壩儲水和營運，違反了三國在2015年簽署的原則宣言。

「復興大壩」位於尼羅河兩大源流之一的青尼羅河（Blue Nile）上，靠近埃塞俄比亞與蘇丹邊界。埃塞俄比亞政府2011年為「復興大壩」奠基，並於2020年、2021年和2022年完成3個階段的大壩蓄水。

位於下游的埃及和蘇丹擔心埃塞俄比亞在上游修建大壩會影響本國用水安全，一直對「復興大壩」的修建表示關切。三國為此進行了十餘年談判。

三國曾於2015年簽署原則宣言，保證相互尊重他國在水資源上的利益，特別是任何國家所擁有的尼羅河水份額都不應受到影響。三國同意在此基礎上繼續就其他細節進行談判，以達成關於大壩問題的全面協議。由於埃塞俄比亞在2020年不顧反對開始為大壩蓄水，談判於2021年4月中斷。

2023年6月，埃塞俄比亞副總理兼外長德梅克（Demeke Mekonnen）宣布復興大壩即將開始第四次蓄水作業。7月初，埃塞俄比亞總理阿比（Abiy Ahmed）宣布，為了不影響下游用水，第四次蓄水推遲到8月底至9月初進行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

