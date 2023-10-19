中俄能源商務論壇｜普京：俄中能源合作變得更加積極

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在向第五屆俄中能源商務論壇與會者致辭時表示，俄中關係已達到前所未有的高度並將繼續發展，其中的關鍵領域是能源，兩國在能源領域的合作正變得更加積極和多層面。



普京強調說：

俄羅斯聯邦和中華人民共和國之間的全面戰略協作夥伴關係已達到前所未有的高度，並將繼續蓬勃發展。俄中關係的重要組成之一是能源合作，該領域合作正變得更加積極和多層面。

他指出，石油和天然氣領域以及和平利用核能領域的重大雙邊項目正在持續實施。

俄總統補充稱：「相應地，俄羅斯向中國消費者供應的能源量正在增長。正在進行旨在提高原材料開採、加工和運輸效率以及確保環境安全的聯合技術創新研發。」

他說，商業論壇在促進互利合作方面發揮着重要作用，確保兩國相關政府機構、企業和專家團體的代表進行直接建設性對話。

普京對與會者說：「我相信，在本次論壇上，你們將深入討論行業議程上最具現實性的問題，並勾勒出新的、有前景的合作形式。我衷心祝願你們取得成功，一切順利。」

圖為2023年10月18日，俄羅斯總統普京在中國北京舉行的「一帶一路」論壇上與中國國家主席習近平握手。Sputnik/Sergei Guneev/Pool via Reuters

中國國家主席習近平10月19日向第五屆中俄能源商務論壇致賀信，稱在中俄雙方的努力下，中俄兩國能源合作已形成全方位、寬領域、深層次、高水平的合作格局。

習近平在賀信中寫道：「經過中俄雙方多年共同努力，兩國能源合作已形成全方位、寬領域、深層次、高水平的合作格局，是中俄平等互利務實合作的典範，為保障兩國乃至全球能源安全和可持續發展發揮了積極作用。面向未來，中方願與俄方一道，高水平建設能源合作夥伴關系，持續增強能源產業鏈供應鏈韌性，為促進全球能源市場長期健康穩定可持續發展，推動構建全球清潔能源合作夥伴關系作出更大貢獻。」

俄衛網19日稱，中國IGBR公司計劃投資10億盧布，在卡盧加州建廠生產油氣行業、地熱工業和火力發電用設備。