從戰爭到能源貿易　習近平與普京會晤的三個焦點議題

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將前往中國，與國家主席習近平會面。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，兩人將全面討論俄中關係。以下是三個相信兩人會談時將觸及的項目與焦點。



俄烏戰爭與以巴衝突

中國未有跟隨西方譴責俄羅斯發動烏克蘭戰爭，但同時未有對俄羅斯給予軍事支援。中國在3月時提出以政治解決烏克蘭危機，並派出和平特使走訪俄烏，但自烏克蘭發動反攻以來，相關議題似乎未再有推進。

除俄烏戰爭，以巴衝突亦預料成為兩人的討論話題。中國與俄羅斯同支持兩國方案，譴責針對平民的攻擊。普京在13日表示，巴勒斯坦人民有權期待建立一個正常的國家。

圖為10月11日，以色列向加沙空襲後，一片頹垣敗瓦。（Reuters）

圖為2019年11月，斯沃博德内一個輸氣站的管道。俄羅斯正向中國加大輸送天然氣。（Reuters）

石油和天然氣

路透社引述知情人士透露，俄羅斯能源巨頭Gazprom和Rosneft負責人將隨普京訪問中國，希望與中國達成更多能源銷售協議。

自俄烏戰爭爆發以來，歐洲對俄羅斯能源依賴大幅減少。據俄羅斯國家銀行VEB的預測，俄羅斯2023年對歐盟管道天然氣出口可能降至210億立方米，較2022年下降近三分之二，較2021年更減少超過六倍。

中國逐步成為俄羅斯能源大戶，俄羅斯每天向中國出口約200萬桶石油，佔其總原油出口的三分之一以上，是俄羅斯石油的第二大買家，僅次於印度。

俄羅斯亦正透過中俄東線天然氣管道「西伯利亞力量」，向中國提供天然氣。西伯利亞力量在2019年開始投入運作，2021年向中國提供105億立方米天然氣，2022年增至155億立方米，2023年將繼續上升。

俄羅斯希望與中國達成更多天然氣銷售協議，並計劃建設「西伯利亞力量2」天然氣管道，該管道將途經蒙古，年產可達到500億立方米。

貿易增加

俄羅斯經濟部長經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）在訪問中國時表示，俄中兩國2023年上半年貿易額大增30%，並將在2023年超過2000億美元。

普京在10月15日接受中國中央電視台訪問時表示，毫不懷疑兩或貿易額可在2023年底超過2000億美元。

俄羅斯現在是中國在亞洲以外的第二大貿易夥伴，僅次於美國，在首九個月的貿易額已達到1760億美元。