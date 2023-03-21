習近平訪晤普京談能源　3分鐘看懂中俄油氣合作｜新聞背後

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平3月21日會在莫斯科（Moscow）會談。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄承受西方制裁，中國則加大對俄油與天然氣採購。



俄遭制裁 中印增購

俄羅斯2018至2019年向歐洲輸送1,770億立方米天然氣。它2022年2月4日入侵烏克蘭後，這個數字在2022年已減至約620億立方米。

中國和印度自此取代歐洲成為俄羅斯的主要能源客戶。

俄羅斯透過長度為4,070公里、連接俄羅斯的斯科沃羅季諾（Skovorodino）至中國漠河（Mohe）的東西伯利亞－太平洋石油管道系統（East Siberia Pacific Ocean，ESPO）管道向中國輸送約35％石油，這樣就能繞過任何海運限制。

路透社統計顯示，從2022年12月5日開始，中國進口俄羅斯海運石油的數量在2023年3月更是創下歷史新高。

除此之外，普京、習近平和蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khürelsükh）2022年9月會晤，討論俄羅斯透過「西伯利亞力量2」輸氣管道，每年經蒙古向中國輸送500億立方米天然氣。俄羅斯數年前已提出這個想法，但它現在因西方制裁而有更大迫切性。

普京在21日與習近平會晤時說，「西伯利亞力量2」輸氣管道幾乎所有參數都已達成一致。

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兩國合作開發

中國前國家主席胡錦濤2005年訪問俄羅斯期間，俄羅斯石油公司（Rosneft）與中石化（Sinopec）同意共同勘探薩哈林-3號項目的Veninsky區塊，成為中國在俄羅斯的第1個能源項目。自2007年起，中石化擁有此項目的25.1%股份。這間公司2009年又買下俄羅斯Udmurneft油田49%股份，成為其在中國境外最大的產油資產。

中石油（PetroChina）2014年收購俄羅斯天然氣生產商諾瓦泰克公司（Novatek）在北極運營的液化天然氣出口設施馬爾液化天然氣（Yamal LNG）項目的20%股權。

諾瓦泰克公司現在持有這個項目的50.1%，由中國政府出資的絲路基金（Silk Road Fund）則持9.9%股權。

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俄氣輸華增加

同樣是在2014年，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，簡稱：俄氣）與中石油達成價值約4,000億美元的交易，俄羅斯由2019年12月開始經長度為3,000公里的「西伯利亞力量」輸氣管道向中國供應天然氣。

中俄2022年2月又簽訂長期合同，2026年左右開始，每年經「遠東線路」管道輸送多達100億立方米天然氣。

「西伯利亞力量」2022年出口量為約155億立方米，計劃2023年增加到220億立方米，2027年增至380億立方米。