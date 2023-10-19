加沙醫院遇襲以巴「卸膊」　英媒分析：或非以色列空襲造成

以巴衝突持續多天，加沙城的阿赫利阿拉伯醫院（Al-Ahli Arabi Baptist hospital）10月17日遭炮火擊中，喪生人數或數以百計。事件的責任誰屬至今未有定案，阿拉伯世界普遍批評以色列轟炸平民設施，不過以色列則認為是巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）的盟友、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）「誤中副車」。

雙方各執一詞，有傳媒就透過半島電視台（Al-Jazeera）和以色列第十二頻道（Channel 12）的直播片段等資料分析，嘗試找出真相。



天空新聞（Sky News）18日報道，事發時半島電視台正在加沙城進行直播，而在當地時間17日晚上6時59分左右，片段顯示有一個物體在天空飛行，惟現場已經入夜，因此難以判斷該物體從哪個方向發射。

拍攝片段的攝影機其後捕捉該物體的飛行情況約13秒，後者就因不明原因在空中爆炸，不久鏡頭遠處位置就傳出火光。鏡頭向下移之後，就見到距離攝影機不足1英里（約1.6公里）的醫院範圍發生爆炸。

以巴衝突：加沙城的阿赫利阿拉伯醫院10月17日遇襲，鄰近的一間教堂亦受波及。圖為調查人員18日到場了解情況。 （REUTERS）

除了半島電視台，第十二頻道及一個位於以色列境內的閉路電視同樣捕捉到類似片段，前者顯示的時間為6時59分，與半島電視台的片段吻合。該片段顯示，多個物體向醫院西部方向的天空發射，之後就發生爆炸。

英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）軍事分析員布朗克（Justin Bronk）認為，片段見到的爆炸規模與空襲所產生的情況不同，指似乎火炎可能由推進器引起，而不是由燃點火藥產生。不過他強調，事件發生於晚上，以及影片質素，令人難以有明確結論。

報道同時比較多張醫院遇襲時及翌日的現場照片，顯示醫院停車場有多架車輛遭焚毀，旁邊的一座建築物天台亦似乎受損，但整座建築物看來沒有完全破壞。

以巴衝突：加沙城的阿赫利阿拉伯醫院10月17日遭炮火擊中，以巴雙方互相指責。英國天空新聞分析多個片刻及照片，估計現場的損毀情況與以色列過往空襲的影響不太相符。（REUTERS）

另一張圖片則見到可能是彈坑的物體，天空新聞推斷，該坑洞大約1米闊、33厘米深，澳洲智庫戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）國防專家Rebecca Shrimpton指出，連同其他爆炸損毀情況來看，以色列通常空襲後會帶來更嚴重的結構破壞、爆炸雲等，而醫院現場的不少損毀都是由火災造成，稱是燃料起火引起。她認為，目前能否有結論是言之過早。

華盛頓智庫保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）研究分析員特魯斯曼（Joe Truzman）稱，巴勒斯坦武裝組織過去曾發生多次發射火箭失敗，結果落在建築物及平民設施的事件。

以巴衝突：加沙城的阿赫利阿拉比醫院遇襲，至今責任仍未釐清，惟以色列與阿拉伯世界之間的裂痕已經進一步擴大。圖為10月18日，黎巴嫩首都貝魯特南部一批真主黨支持者在街頭示威。（REUTERS）

不過無論責任誰屬，《紐約時報》指出，各方在這場衝突中充滿明顯的不信任，對於傳媒而言，要報道可獲各方相信的新聞，基本上就像不可能的任務。