加沙醫院遭空襲數百人死　無國界醫生主席急籲停止濫炸醫療設施

以巴衝突局勢緊張，加沙市的阿赫利阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）17日遭轟炸，無國界醫生對此深感震驚，批評這是一場絕對不可接受的屠殺。組織再次重申，醫院不是攻擊目標，沒有任何事情能讓攻擊醫院以及其眾多傷病者、醫護人員和避難的民衆變得合理；這種殺戮必須停止，實在不容再發生。



片、文：無國界醫生



受襲的醫院當時正在治療病人，並收留流離失所的加沙居民。據報道，事件導致數百人死亡。無國界醫生在加沙的外科醫生阿布西塔（Ghassan Abu Sittah）憶述遇襲一刻，表示：「我們當時正在醫院工作，突然發生強烈爆炸，天花板塌下掉落手術室——這是場屠殺。」

過去10天內，駭人聽聞的暴力事件持續在該地區爆發，數千名男女和兒童分別在以色列和巴勒斯坦遭殺害。無國界醫生國際主席賀曆圖（Christos Christou）醫生發表聲明，表示大規模殘殺平民的舉動令人痛憤，須盡一切方式譴責；而無國界醫生在目前局勢下亦勢難增援。

他指現時加沙的醫院和診所不勝負荷，電力和醫療物資即將耗盡，有外科醫生在沒有止痛藥的情況下施行手術。另外，多間加沙醫院和診所受襲；亦有醫療設施收到撤離通牒，在短短數小時內被迫作出離開與否的抉擇。賀曆圖醫生表示，無論病人離開或是留下，他們都有可能因得不到治療而死去。目前在加沙的轟炸永無止境，人們在逃難期間被殺害，而被困的人則被剝奪基本需求，包括水、食物、受保護的避難所和藥物。賀曆圖表示：「這是無法想像的場面，亦是絕不人道。在加沙，有需要重新恢復基本的人性，必須停止無差別轟炸。目前集體懲罰加沙民眾的行為令人髮指，必須結束。」

無國界醫生呼籲在加沙為當地民眾設立安全空間和前往途徑，並開放拉法（Rafah）與埃及的過境點，讓醫療和基本物資進入該地帶。無國界醫生及其他當地的醫護人員，亦需要基本的安全保障才能繼續救援工作。賀曆圖表示：「儘管加沙的醫療需求龐大，但受限於狂轟濫炸和無法運送物資，無國界醫生被迫暫停大部分工作，但在加沙內外的團隊正竭盡全力應對。作為一個醫療人道組織，我們希望能做得更多，但目前這並不可能。」

圖為本月11日，以色列空襲後加沙地區的Al-Shifa醫院內擺放的巴勒斯坦民眾遺體。 （Getty）

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。

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