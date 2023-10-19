王毅晤法國前總理：一帶一路開展新階段　歡迎法方續積極參與

中國外長王毅10月19日在人民大會堂會見來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的法國總統馬克宏特別代表、前總理拉法蘭（Jean-Pierre Raffarin），他稱「一帶一路」開啟高品質發展新階段，中方歡迎法方繼續積極參與。



中國外交部表示，王毅稱面對變亂交織的國際情勢，中法作為獨立自主大國，有能力、有責任共同促進國際團結與合作，中方願同法方加強戰略溝通，共同維護多邊主義，反對陣營對抗，為世界提供更多穩定性、確定性，為和平、發展和繁榮貢獻中法力量。

他又指「一帶一路」開啟高品質發展新階段，中方歡迎法方繼續積極參與，願同法方發揮互補優勢，形成合力，探討開展更多第三方市場合作。

王毅表示目前中法關係發展動能良好，兩國領導人共識有效落實，雙方維持高層交往，為雙邊關係注入強勁動力，雙方要以明年中法建交60周年、文化旅遊年和巴黎「奧運年」為契機，弘揚傳統友好，拓展全方位合作，夯實中法關係的民意和社會基礎。

中國外交部指，拉法蘭祝賀中方成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，強調當前地緣政治加劇背景下，共建「一帶一路」對促進發展合作特別重要，法方高度重視這項重要倡議，願同中方繼續落實三方合作等共建項目，期待以明年重要議程為契機，打造深化法中友誼的一年。

雙方也就巴以衝突等交換意見，對緊張局勢升級感到擔憂，願就推動停火降溫、恢復和平保持溝通。