委內瑞拉朝野同意2024年選舉　美國暫停部份油氣制裁

美國拜登政府10月18日晚間宣布解除對委內瑞拉石油和天然氣行業的一系列制裁措施。華府此舉是回應，委內瑞拉馬杜羅政府與其政治對手達成一份可能推動2024年舉行總統選舉的協議。



關於美國禁止與委內瑞拉能源業和黃金開採業進行金融交易的措施，美財政部宣布暫停6個月，此外還終止禁止交易委內瑞拉政府債券的禁令。

惟馬杜羅政權如不履行反對派希望促成自由公正投票的承諾，華府可能會撤銷上述授權。

政府官員與反對派的代表17日簽訂協議，馬杜羅政府同意在2024年下半年舉行的選舉邀請國際觀察員。在朝野雙方談判停滯11個月之後，達成協議是罕見的突破。

協議內容包含12點，其中包括承諾讓所有候選人接觸公共和私營媒體，並保證他們在全國範圍內自由安全的行動。雙方也同意更新國內外選民登記冊，以確保數百萬已移民的委內瑞拉人能夠行使投票權。

2023年10月13日，代表委內瑞拉反對黨Vente Venezuela出戰初選的候選人馬查多（Maria Corina Machado）和政黨Voluntad People黨魁蘇佩拉諾（Freddy Superlano）一同出席在加拉加斯舉行的記者會後合照。（Reuters）

有一點看來已引起爭議：登記參加選舉候選人須符合憲法要求。有反對派候選人稱，協議可為那些之前被禁參選的人，重開加入戰團的大門。但政府代表團的領袖稱，已被總審計長禁止參選的候選人，將無法參加2024年的選舉。

這包括反對派領袖馬查多（María Corina Machado)。她被認為最有可能贏得22日舉行的初選。

美國政府官員稱，作為協議的一部份，華府預計馬杜羅政府11月前恢復所有被禁止參加2024年總統選舉的候選人的政治權利，包括馬查多在內。