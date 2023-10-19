美國眾院對創投在華投資啟動調查　包括紅杉資本

在中美關係日益緊張之際，美國國會委員會啟動調查創投公司向中國科技公司提供資金的情況，科技投資界聲名顯赫的紅杉資本（Sequoia Capital）成為被審查的公司之一。



據彭博社星期四（10月19日）報道，美國眾議院中國專責委員會正在尋求紅杉對中國人工智能、半導體和量子計算公司投資的相關訊息，同時也將對紅杉資本業務分拆的情況進行調查。

紅杉資本6月宣布，將全球業務一拆為三，其中紅杉的中國業務將從Sequoia China更名為紅杉，英文名為拼音HongShan，在美國和歐洲的業務則保留原有名稱。這意味着紅杉資本將中國和美國的業務完全分開。

委員會議員要求紅杉資本和紅杉資本中國基金提供的訊息，包括所投資的每家中國公司的相關訊息、投資金額、投資標準、所提供的專業知識，以及中國政府投資者的姓名等細節。

紅杉資本發言人發表聲明稱，已收到相關調查問卷，正進行評估，並將做出回應。

聲明指出，自成立以來，紅杉資本營運的每個實體都擁有獨立的投資團隊、有權利管理自己的基金，並做出獨立的投資決策。如同6月所宣布的，紅杉資本將在明年3月31日前完成業務分拆，成為完全不同的實體進行獨立運營。

本文獲《聯合早報》授權轉載

