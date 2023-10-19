美國加州州長下週訪華：中美推動氣候合作　為何由他來談？

當地時間10月18日，美國加利福尼亞州州長辦公室在一份聲明中表示，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）將於下週訪問中國，討論議題包括推進氣候合作、促進雙邊經濟發展和旅遊、鼓勵文化交流等。聲明稱，在為期一週的訪華行程中，紐瑟姆將到訪包括香港、深圳、廣州、北京、上海以及江蘇這些中國省市。



本文獲《觀察者網》授權轉載



「加州和中國掌握着解決氣候危機的關鍵。」聲明指出：「（美中）作為世界上最大的兩個經濟體，我們的夥伴關係對於為我們的社區和其他地區採取氣候行動至關重要。」

針對相關消息，中國外交部發言人毛寧10月19日表示，中方歡迎紐瑟姆州長率團訪華，希望此訪取得積極成果，促進加州對華交流與合作。 我們一向鼓勵兩國各界和民眾多走動、常來往，支持兩國地方擴大在經貿、科技、教育、文化、青年等廣泛領域的交流與合作，為兩國人民帶來更多福祉，為中美關係增添更多正能量。

路透社報道稱，預計紐瑟姆此行將在中國同廣東省方面就氣候問題簽署一份新的諒解備忘錄（MOU），他還將會見中國的地方官員，討論電動汽車和公共交通的轉型議題。此外，紐瑟姆還將在北京簽署更多旨在推進雙方氣候合作的諒解備忘錄。

圖為2023年9月27日，美國加州列根總統圖書館舉行2024年美國總統競選第二次共和黨候選人辯論後，在場的加州州長紐瑟姆（民主黨籍）在spin room接受記者採訪並交談。spin room是政客參加辯論後接受記者採訪的房間（通常是新聞中心）。有人將之翻譯成為「忽悠廳」。（Reuters）

談氣候合作加州先來 為什麼？

報道特別提到，中國和美國是世界上兩個最大的溫室氣體排放國，並認為，「加州在維持兩國之間的氣候關係方面發揮了重要作用」。

比如，在特朗普執政時期，美國退出了2015年達成的《巴黎協定》，幾乎關閉了所有的氣候談判通道，而作為美國的一個重要大州，加州的領導人則繼續與包括中國氣候變化事務特使解振華在內的中國同行會面。

2019年，加州還成立了加州-中國氣候研究所，由前州長布朗（Jerry Brown）領導，並與中國的清華大學合作，共同研究氣候政策和解決方案。

2022年4月19日，生態環境部部長黃潤秋在京視像會見美國加州州長紐瑟姆。雙方共同簽署《中華人民共和國生態環境部與美利堅合眾國加利福尼亞州合作諒解備忘錄》，並就進一步加強生態環境保護和應對氣候變化合作，攜手推動全球環境治理進程進行了交流。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

中美氣候合作一度中斷

2023年8月3日，《中華人民共和國海南省政府與美利堅合眾國加利福尼亞州政府合作諒解備忘錄》簽約儀式在美國州首府薩克拉門托市舉行，中國駐三藩市總領事張建敏、加州州長紐瑟姆證簽。

路透社指出，此前，由於美眾院前議長佩洛西訪台事件，中美在氣候問題合作方面的談判一度中斷，而在今年早些時候，中美兩國重啟了高層雙邊氣候談判。

今年7月，中國氣候變化事務特使解振華在北京與美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）舉行會談，此後中美雙方又舉行了幾輪會談，以希望在11月底於阿聯酋杜拜舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）之前制定出可達成協議的內容。

據生態環境部微信公眾號消息，10月9日，中國氣候變化事務特使解振華應約與美國總統氣候問題特使克里舉行視像會談。為推動落實兩國元首峇里島會晤要求，雙方圍繞《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）重點議題及《中美應對氣候危機聯合聲明》《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》確定的務實合作領域深入交換意見。雙方商定將繼續加強溝通協調，組織相關部門、企業、專家等進一步開展交流對話與合作，共同應對氣候變化挑戰，為推動氣候變化多邊進程及COP28成功舉辦做出貢獻。