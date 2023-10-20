一帶一路峰會閉幕　外媒談論中國擴大政經外交影響力

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇10月17日至18日在北京舉行。有法媒指中國期望利用「一帶一路」論壇峰會展示外交勝利，也有外媒關注俄羅斯參與「一帶一路」的影響，以及中國通過執行這倡議的項目，擴大其國際政經外交影響力。



法國《解放報》（Libération）

《解放報》稱北京舉行「一帶一路」峰會，旨在加大吸引發展中國家一同來抗衡美歐。

該報稱「一帶一路」是中國政府在全球發展中的重要外交手段，旨在通過基建、能源和網絡連接亞洲、非洲和歐洲國家，中國期望通過它展示其外交上的勝利。

《解放報》稱中國也希望通過本次峰會突顯與西方自由資本主義不同的發展模式，以便南方發展中國家更容易接受它們有與西方不同的中國投資選擇。

美國彭博社

彭博社18日以《中國萬億美元「世紀工程」 面臨不確定的未來》為題，引述智庫的數字與估計稱，中國「一帶一路」相關國家的整體活動較2018年的峰值下降約40%。

此外文中也談及不少國家或媒體拿來大做文章的所謂「負面新聞」，包括引述北京被指導致一些國家債務違約，而中美競爭也導致這倡議愈來愈富爭議性，已簽合作備忘錄的意大利料在年底退出。

報道稱中國的因應措施是轉向所謂的「小而美」的項目惠及民生。例如《人民日報》10月舉出一些例如，包括一中國公司對博茨瓦納（Botswana）一間水廠的升級改造以及與哥斯達黎加一家種子公司的技術合作夥伴關係。

圖為2023年10月18日，俄羅斯總統普京在中國北京舉行的「一帶一路」論壇上與中國國家主席習近平握手。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via Reuters）

英國路透社

路透社20日分析稱，隨着中東地區對以色列襲擊加沙的憤怒日益高漲，中國和俄羅斯正在與該區各國尋找支持巴勒斯坦人的共同目標。

路透社分析，對中俄來說，以色列對加沙轟炸提供一個機會，可提升他們作為發展中國家捍衛者的信譽，這與支持盟友以色列的美國形成鮮明對比。

路透社稱，強調美國在衝突中的負面作用顯然是中俄的共同興趣所在，這符合他們關於需建立一個美國以外的世界秩序的更廣泛的陳述。

圖為一張人民幣100元紙鈔及三個1元硬幣。（Reuters）

路透社亦在18日的報道稱在高峰論壇舉行期間，中國政策性銀行與外國銀行簽署一系列人民幣貸款合約。

路透社18日以《中國在「一帶一路」倡議下加速人民幣國際化》為題，稱中國在利用透過「一帶一路」倡議商定的貸款在國際上推廣人民幣，已將人民幣在全球支付的份額已升至創紀錄水平。

地緣戰略緊張局勢和美國高息幫助北京提高人民幣在一些國家的接受度。

儘管人民幣兌美元貶值，中美競爭的加劇以及俄烏戰爭都促使北京說服到更多國家使用人民幣結算。美國大幅加息也是導致人民幣融資增加的主要動力。

俄羅斯衛星通訊社

是次峰會向世界發出俄羅斯對「一帶一路」倡議更高水平支持的訊號，中俄領導人此次北京會談也體現雙邊關係的穩定和進步發展。

俄中關係發展既穩定又在不斷前進，兩國互動不斷加強，邀請志同道合的國家加入正在建設的世界新秩序，合作創造西方國家無法與之競爭的影響力中心。