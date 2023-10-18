參會人數下跌不影響一帶一路成功 　中國可以更自信坦然

有哪些國家領導人出席「一帶一路」國際高峰論壇，這是連日來不少記者在中國外交部例行記者會提的問題。和前兩次「一帶一路」國際高峰論壇中國提前官宣非常多的會務細節不同，此次中國在「一帶一路」峰會有多少領導人與會上非常謹慎。在10月16日和10月17日的記者會上， 中國外交部發言人的回應均是具體情況會發布消息請保持關注。

為什麼有多少領導人參會是不能夠直接了當說出來的？

伴隨着峰會的推進，中國官方媒體發布了中國國家主席習近平同參會的國家元首和政府首腦們的合影。從圖片訊息看，參會的有24個國家領導人。

圖為2023年10月18日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在中國北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇與中國國家主席習近平握手。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via Reuters）

而公開資料顯示，2017年5月，首屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，有包括29位外國元首和政府首腦在內的140多個國家和80多個國際組織的1,600餘名外賓與會。2019年4月第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，包括37位外國領導人以及聯合國秘書長和國際貨幣基金組織總裁在內的150個國家、92個國際組織的6,000餘名外賓與會。

和以往相比，此次24個國家領導人級別的嘉賓與會和第一屆峰會有29個國家領導人參會、第二屆有37個國家領導人參會相比，是較低的。

此次第三屆「一帶一路」峰會，來自140多個國家、30多個國際組織的代表已確認與會，參會嘉賓註冊人數已超過4,000人。這樣的規模和第二屆峰會6,000多人外賓與會無法相比。此次參會的國際組織有30多個，而第一屆峰會有80多個，第二屆有92個，參會的國際組織數量斷崖式下跌。

李家超（第一排中）今日（十月十八日）在北京率領由高層官員及各界代表組成的高規格香港特別行政區‬代表團參與第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。（政府新聞處圖片）

高階的參會領導人不比以往，整體參會人數規模不及以往，國際組織參會個數斷崖式下降，這是中國有關方面不願意直接官宣參會領導人數字的原因嗎？

一些國家沒有派出領導人級別的政要與會，原因是複雜的，有一些內部原因，也和中美在全球展開爭奪不少國家受美國影響分不開。

但也要看到，中國能夠組織起4,000多人參會、24個國家領導人級別的政要與會的龐大峰會，是不容易的。放眼全球，這樣的動員能力也是少有的。

「一帶一路」一帶一路倡議歷經十年的推進，目前已經搭建起來了成熟的合作發展平台，已經站穩了腳跟。中國聚焦發展，暢談合作的形象已經立了起來。中國完全可以更加自信坦然。